آتش بازی لیورپول در شب تلخ یونایتد/تحقیر رونالدو و شاگردان سولسشر

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار هفته نهم تیم های فوتبال منچستریونایتد و لیورپول شامگاه امروز یکشنبه برگزار شد که طی آن لیورپول برابر رقیب دیرینه به برتری ۵ بر صفر دست پیدا کرد.

در این دیدار محمد صلاح سه گل از پنج گل تیمش را وارد دروازه شیاطین سرخ کرد. نبی کیتا و دیگو ژوتا دیگر گل های لیورپول را وارد دروازه تیم منچستر کردند.

سولسشر که این فصل نتوانسته انتظارات را در منچستر برآورده کند با این شکست وضعیت بدترین پیدا کرد و تیمش با ۱۴ امتیاز در رده هفتم قرار دارد. لیورپول هم با این پیروزی ۲۱ امتیازی شد و خود را به رده دوم و یک امتیازی چلسی در صدر جدول رساند.