انسجام شیعه و سنی راه مقابله با دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری عصر یک شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث ۴۰۱ واحد مسکونی ویژه محرومین که هم‌زمان با هفته وحدت در روستای تلفیقی اینچه شهرستان مانه و سملقان برگزار شد، بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در ساخت مسکن محرومان و حذف خانه‌های خشت و گلی تأکید کرد.

امام جمعه بجنورد با گرامیداشت سالروز میلاد باسعادت نبی اکرم (ص)، به برادری شیعه و سنی و اتحاد آنان در پیروی از ارزش‌های دینی اشاره داشت و گفت: امروز اتحاد و انسجام بین شیعه و سنی راه مقابله با حاشیه‌سازی‌های دشمنان است.

رئیس شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی تصریح کرد: تقویت اتحاد و انسجام بین شیعه و سنی، راه مقابله با حاشیه‌سازی و کینه‌توزی‌های دشمن مشترک اسلام و مسلمین است.

وی در ادامه با بیان اینکه پیامبر (ص) حق عظیمی بر گردن عالمیان دارد، افزود: انقلاب اسلامی ایران نیز ریشه در حرکت نبی اکرم (ص) در دفاع از حقوق محرومان دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در ادامه با تقدیر از مشارکت کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن در شروع به کار ساخت ۴۰۱ واحد مسکونی ویژه محرومان، افزود: ساخت مسکن ویژه محرومان، اقدام و فعالیتی ارزشی در راستای حفظ شأن و جایگاه مددجویان است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی به حذف خانه‌های خشت و گلی منازل محرومان تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه خراسان شمالی استانی زلزله‌خیز است؛ ازاین‌رو هم‌افزایی دستگاه‌ها در مقاوم‌سازی مسکن محرومان و حذف خانه‌های خشتی و گلی امری ضروری است.