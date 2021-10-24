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۲ آبان ۱۴۰۰، ۲۳:۱۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

۱۷۸ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند

۱۷۸ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به بستری ۵۰ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در استان، گفت: اکنون ۱۷۸ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان را تشریح کرد و اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته یک بیمار مبتلا به کرونا را در استان از دست دادیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین از بستری ۵۰ بیمار مشکوک به کرونا در استان خبر داد.

وی افزود: اکنون ۱۷۸ بیمار کرونایی در استان بستری هستند که این عدد نسبت به روزهای گذشته کاهش داشته است.

هاشمی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۸۰ درصد جامعه هدف در استان واکسینه شدند، گفت: جمعیت باقی مانده برای واکسیناسیون مراجعه کنند زیرا در آینده برخی خدمات با کارت واکسن انجام خواهد شد.

وی در انتها گفت: واکسیناسیون به تنهایی موجب کنترل بیماری کرونا نمی‌شود و لازم است مردم همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

کد مطلب 5335105

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