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۴ آبان ۱۴۰۰، ۹:۱۷

توسط انتشارات معین؛

«قصه‌های مجید» به چاپ سی‌وششم رسید

«قصه‌های مجید» به چاپ سی‌وششم رسید

کتاب «قصه‌های مجید» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی توسط انتشارات معین به چاپ سی و ششم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «قصه‌های مجید» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی به‌تازگی توسط انتشارات معین به چاپ سی و ششم رسیده است.

«قصه‌های مجید» ابتدا یک مجموعه ۵ جلدی بود که بعدها در قالب یک‌مجلد منتشر شد. اولین‌جلد این‌مجموعه سال ۵۸ منتشر شد. داستان‌های شخصیت مجید، به‌واسطه اقتباس تلویزیونی و سریالی که کیومرث پوراحمد براساس آن ساخت، در ایران شناخته می‌شوند.

«قصه‌های مجید» موفق شد عناوین کتاب برگزیده شورای کتاب کودک، کتاب برگزیده سال ۱۳۶۴، کتاب برگزیده مجله‌های سروش نوجوان و مجله کیهان بچه‌ها و کتاب برگزیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را برای نویسنده‌اش به ارمغان بیاورد.

این‌کتاب سال 96 همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب تهران به چاپ سی‌ام رسید.

چاپ سی‌وششم این‌کتاب با ۶۸۰ صفحه و قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 5336044

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