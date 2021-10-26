ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد مردمی در دو سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر روز گذشته، جلسه شورای عالی جمعیت هلال‌احمر با حضور تمامی اعضا و به ریاست کریم همتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد جمعیت هلال احمر در حوزه‌های مختلف توسط رئیس جمعیت ارائه شد؛ همتی راه اندازی بیش از ۶ هزار خانه هلال، ساماندهی و شناسایی موقوفات، اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه، شارژ انبارهای امدادی، نوسازی و اورهال کردن ناوگان بالگردی و خودرویی، تبدیل وضعیت ۸۰۰ نفر امدادگر دارای درجه ایثار و واردات بیش از ۱۰۰ میلیون دز واکسن کرونا به همراه عملیات‌های امداد و نجات در زلزله‌های سی سخت در کهگیلویه و بویراحمد، زلزله چهارمحال و بختیاری و اندیکا در خوزستان را از مهم‌ترین اقدامات انجام شده طی دو سال گذشته عنوان کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به این سازمان غیردولتی را شاخصه و نمود حرکت مثبت در دو سال گذشته دانست.

در ادامه این جلسه و به پیشنهاد نمایندگان رئیس جمهور به منظور تعیین رئیس جدید یا تثبیت مدیریت مقرر شد ضمن دعوت از کاندیداهای ریاست جمعیت طی یک هفته آینده مقدمات برگزاری انتخابات در شورای عالی انجام و دو نفر به رئیس جمهور معرفی شوند. با توجه به اینکه استعفا فقط به رئیس جمهور داده می‌شود خبر تصویب استعفا در شورای عالی وجاهت قانونی ندارد و تا تعیین و یا تثبیت مدیریت، کماکان دکتر همتی سکاندار جمعیت هلال احمر خواهند بود.

لازم به ذکر است پیش‌تر برخی منابع خبری از پذیرش استعفای رئیس جمعیت توسط شورای عالی هلال احمر خبر داده بودند که بدین‌وسیله اصلاح می‌شود.