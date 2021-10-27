شرایط سختی در وزارت بهداشت داریم/ کمبود نیرو و منابع

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی با اشاره به وضعیت و مشکلات مناطق محروم، اظهار داشت: نمی‌دانیم با منابع موجود تا چه اندازه می‌توان مشکلات را رفع کنیم اما همه تلاش خود را جهت خدمت رسانی به مردم به کار خواهیم گرفت.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های ما حوزه بهداشت است، به موضوع اعتبار بخشی اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیمات در صورتی که صلاحیت وجود نداشته باشد اعتبار به آن مرکز تعلق نخواهد گرفت. تعارض منافع هم حتماً مورد توجه است و اکنون هر مدیری که منصوب می‌شود میثاق نامه‌ای امضا می‌کند که در آن ذکر شده است در بخش خصوصی فعالیتی نداشته باشد.