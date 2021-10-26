لزوم اقدامات دقیق و عمیق برای حل مسئله اعتیاد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست سفیران زندگی که با هدف توسعه ظرفیتهای کارآفرینی و اشتغال آسیب دیدگان اعتیاد برگزار شد، گفت: به اعتیاد باید به عنوان مسئله چند بعدی بنگریم و نباید مسئله را تقلیل دهیم.
وی افزود: موضوعی مانند اعتیاد ابعاد زیادی دارد و عوامل مؤثری در آن دخیل هستند و نمیتوان با آن سطحی برخورد کرد، باید برای مسئله اعتیاد، کار عمیق و زیربنایی انجام شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون اظهار داشت: شناخت مخاطب و نوع مواردی که مخاطب با آن درگیر است و عاملی میشود تا او به سمت مواد گرفتار شود، اگر دقیق شناسایی نشوند و برای آن سرمایه گذاری و برنامهریزی نشود؛ نمیتوان کار بنیادین و زیربنایی انجام داد.
چکشیان با تاکید بر اینکه محیط کار یکی از بهترین بسترها برای مدیریت قوه خیال است، بیان داشت: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم مدیریت قوه خیال است؛ کار و تلاش هدفمند و برنامهریزی شده، مهمترین عامل است که فرد بتواند قوه خیال خود را به درستی مدیریت کند و انرژی خود را برای هدف مؤثر متمرکز کند؛ اگر خیال مدیریت نشود میتواند عامل بسیاری از مشکلات باشد.
وی گفت: باید تلاش شود که در عین برنامهریزی همه جانبه، دقیق و راهبردی به موضوع، مردم نیز پای کار بیایند، یعنی مخاطب به کنشگر تبدیل شود.
چکشیان تصریح کرد: امکان ندارد مردم در صحنهای حضور تمام قد نداشته باشند و ما بتوانیم مسئلهای را حل کنیم؛ در دوره دفاع مقدس و جنگهای فرهنگی نیز بدون حضور مردم، کاری از ما برنمیآمد؛ لذا یکی از کارهایی که باید انجام شود بسترسازی برای نقش آفرینی آحاد مردم برای حل مسائل اجتماعی است.
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