غول اعتیاد در کمین جوانان/افزایش نشاط اجتماعی برای حل معضل اعتیاد

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ فاطمه میرزاجعفری: اگر تا به حال فکر می کردید که اعتیاد فقط مختص به فیلم و سریال هایی با این مضمون است که در انتهای آن همه چیز با خوبی و خوشی تمام می شود؛ یا اگر احساس می کنید مرغ همسایه غازاست و این چیزها برای ما اتفاق نمی افتد باید بگوییم که غول اعتیاد در کمین هر خانواده‌ای است که جوان و نوجوانی در سنین بلوغ دارند، به بیان دیگر دکه های روزنامه فروشی و سوپرمارکتی هایی که در نزدیکی مدارس فعالیت می کنند و سیگار می فروشند دروازه ورود دانش آموزان و دانشجویان به اعتیاد است.

غول اعتیاد در کمین نواجوانان و جوانان

تغییر مقاطع تحصیلی و مواجهه نوجوانان و جوانان با افکار و پدیده های تازه احتمال تجربه مصرف مواد مخدر را در این طیف افزایش می دهد؛ در کنار این نباید تاثیر جغرافیای محل زندگی و خانواده را به عنوان اصلی ترین بنیان زندگی افراد از یاد برد برای مثال اگر سری به مناطق جنوبی شهر بزنید با کودکان و نوجوانانی مواجهه می شوید که در کوچه پس کوچه های تنگ و باریک با یک توپ پلاستیکی اوقات فراغت می گذرانند آن هم درست در حالی که چند قدم آن طرف ترشان افرادی در حال استعمال مواد مخدر هستند؛ حال شما فکر کنید چه آینده‌ای در انتظار این بچه هاست و این روزه ورود دانش آموزان و دانشجویان به بسترهای آنلاین برای دریافت آموزش های تحصیلی و دانشگاهی منجر به افزایش ارتباط این گروه سنی با فضای مجازی شده است؛ ارتباطی که فرصت مناسبی را برای سوء استفاده قاچاقچیان مواد مخدر و خرید و فروش آن از طریق این فضا فراهم کرده است.

ریشه های بروز اعتیاد در جوانان

مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص ریشه های بروز اعتیاد در جوانان گفت: در حال حاضر اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، بیماری روحی و عصبی یکی از گسترده ترین مشکلات و مسائل در جامعه است.

این آسیب شناس افزود: ریشه های اعتیاد از خانواده سرچشمه می گیرد؛ مسائلی مانند عدم توجه به دوستان، همسالان و هم بازی های فرزندان، عدم کنترل رفت و آمد، عدم نظارت بر روابط فرزندان از دلایل اولیه اعتیاد در جوانان و نوجوانان است.

وی بیان کرد: اما یکی دیگر از مسائلی که در روی آوردن جوانان و نوجوانان به اعتیاد نقش بسیار پررنگی دارد اعتیاد پدر و مادر است که می تواند بر فرزند اثر مستقیم داشته باشد همچنین محیط زندگی در جامعه نیز تاثیر مهمی در این زمینه دارد.

ابهری با اشاره به اینکه در حال حاضر اعتیاد بین جوانان ۱۷ تا ۲۵ سال بیشتر دیده می شود عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر اعتیاد بین جوانان ۱۷ تا ۲۵ سال بیشتر دیده می شود و افرادی که به این معضل خانمان سوز روی می آورند به دو دسته تقسیم می شوند افرادی که گرایش به سمت استفاده از مواد مخدر گیاهی دارند و افرادی که به استفاده از مواد مخدر صنعتی تمایل دارند.

وی اظهار کرد: مواد مخدر صنعتی و گیاهی که گیاهی شامل گراس، حشیش، ماری جوانا می شود و در حال حاضر نوع شیمیایی آن که جدید ترین و خطرناک ترین نوع آن بوده است و مخلوطی از دو یا چند مورد از این موارد نام برده شده با یکدیگر است تنها با یکبار مصرف فرد را به باتلاق اعتیاد می کشاند که متاسفانه جوانان و نوجوانان با ریختن این ماده درون سیگار آن را استعمال می کنند؛ نوع صنعتی نیز شامل شیشه، کراک و مواد مخدری هستند که از افزودنی های شیمیایی به دست می آیند.

این آسیب شناس تصریح کرد: نوع دیگری از مواد مخدر که بسیار خطرناک نیز بوده است از مخلوط شیشه و مواد مخدر گیاهی مانند هروئین به دست می آید که بسیار خطرناک بوده است و مصرف آن تبعات جبران ناپذیری برای فرد دارد؛ چراکه فرد با یک بار استفاده از این ماده مخدر دچار فراموشی، گیجی و توهم خواهد شد و احتمال خودکشی و وقوع جنایت به دست این افراد بسیار شایع است.

افزایش نشاط اجتماعی برای حل معضل اعتیاد

ابهری در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم تورم و افزایش قیمت در بسیاری از موارد در دسترس همچنان مواد مخدر با قیمت های بسیار پایینی عرضه می شوند گفت: در حال حاضر متاسفانه مواد مخدر با قیمت های بسیار پایین و حتی زیر ۱۰۰ هزار تومان در دسترس افراد قرار می گیرد؛ این مسئله به دو دلیل رخ می دهد ابتدا اینکه معتادین با خرید مواد مخدر و مصرف نیمی از آن، باقیمانده مواد مخدر را با نوع ارزان تر و نامرغوب تر مخدرها مخلوط کرده و قیمت آن را تا حد قابل توجهی پایین می آورند؛ دوم اینکه مافیای مواد مخدر برای آلوده سازی جوانان و سقوط آنها به باتلاق اعتیاد فعلاً در حال دادن سوبسید به بعضی از مخدرها هستند که بعد از آلوده شدن فرد و اعتیاد آن را با قیمت بالاتری به فروش می رسانند.

ابهری درخصوص راه حل های فائق آمدن بر مشکل اعتیاد و حل معضلات این بلای خانمان سوز که در کمین جوانان و نوجوانان است تاکید کرد: مسلماً برای این مشکل راه حل هایی از قبیل بهره مندی جوانان و نوجوانان از آموزش های مناسب است که از دوره دبستان باید شروع شود پس از آن اطلاع رسانی و آموزش از طریق خانواده ها و مدارس؛ اما گام دوم برای حل این معضل اطلاع رسانی به پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره تولید کنندگان و فروشندگان این بلای خانمان سوز است چراکه شبکه گسترده مافیای تولید کنندگان و فروشندگان مواد مخدر باید با کمک مردم و پلیس مبارزه با مواد مخدر ریشه کن شود؛ مسئله بعدی نیز که از اهمیت بسیار زیادی بهره مند است بالا بردن سطح نشاط اجتماعی، ایجاد سرگرمی، تفریحات رایگان و ارزان قیمت برای جوانان است که جایگزین سرگرمی های فاسد و آزار دهنده باید باشند.