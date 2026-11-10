حامد فتوحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اعلام بازگشایی کامل زیرگذر دانش اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز سامانه بارشی از روز جمعه، نیروهای اجرایی و نظارتی سازمان مدیریت پسماند در آماده‌باش قرار گرفتند و عملیات پمپاژ آب‌های سطحی در این زیرگذر از ساعات ابتدایی آغاز شد.

وی افزود: با وجود تلاش برای تخلیه مستمر روان‌آب‌ها و جلوگیری از اختلال در تردد، طغیان رودخانه دلیچای و ورود حجم زیادی از آب به زیرگذر، موجب آب‌گرفتگی شدید این مسیر شد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مهار آب‌گرفتگی گفت: بلافاصله پس از تشدید شرایط، بیش از ۴۰ نفر از نیروهای اجرایی، پاکبانان و ناظران سازمان به محل اعزام شدند و با استقرار ۶ دستگاه پمپ خودمکش تخصصی، عملیات تخلیه سیلاب را آغاز کردند.

فتوحی ادامه داد: پس از تخلیه آب، به دلیل طغیان رودخانه، سطح و کف زیرگذر با حجم زیادی از گل‌ولای و رسوبات پوشیده شده بود؛ به همین دلیل عملیات رسوب‌برداری، لجن‌روبی و شست‌وشوی مسیر با استفاده از ماشین‌آلات تخصصی از جمله بابکت و خودروهای جنتکس در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به پایان عملیات ۴۸ ساعته خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مراحل تخلیه آب، رسوب‌برداری، پاکسازی و ایمن‌سازی، زیرگذر دانش به‌طور کامل بازگشایی شد و تردد خودروها در این مسیر هم‌اکنون به حالت عادی بازگشته است.



