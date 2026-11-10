به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری شامگاه سه شنبه در آیین راه‌اندازی مرکز فوریت‌های دارویی جمعیت هلال‌احمر شاهرود، تأمین داروهای تخصصی و کمیاب را از ضرورت های مهم حوزه سلامت دانست و بر نقش موثر این جمعیت در پاسخگویی به نیاز بیماران تأکید کرد.

وی با اشاره به نیاز بیماران خاص، مبتلایان به سرطان و افراد درگیر بیماری‌های صعب‌العلاج به داروهای تخصصی اظهار کرد: تأمین و توزیع این اقلام دارویی از مسئولیت‌های مهم حوزه سلامت است و جمعیت هلال‌احمر در این زمینه نقش موثری بر عهده دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تأمین برخی اقلام دارویی، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های داخلی و حمایت از مجموعه‌های فعال در این حوزه تأکید کرد.

آقا براری با بیان اینکه پیش از راه‌اندازی این مرکز، بسیاری از بیماران برای تهیه داروهای مورد نیاز خود ناچار به مراجعه به سمنان یا تهران بودند، افزود: فعالیت مرکز فوریت‌های دارویی هلال‌احمر در شاهرود می‌تواند بخشی از مشکلات بیماران را کاهش داده و دسترسی شهروندان به داروهای تخصصی را تسهیل کند.

وی همچنین با اشاره به گزارش‌هایی درباره دشواری دسترسی برخی بیماران به داروهای مورد نیاز، خواستار پیگیری جدی‌تر برای تأمین داروهای کمیاب و رفع دغدغه خانواده‌های بیماران با همکاری جمعیت هلال‌احمر شد.

سرپرست فرمانداری ویژه شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی خاطرنشان کرد: شرایط کشور و فشارهای موجود، ضرورت انسجام، همدلی و همراهی اقشار مختلف جامعه را برای صیانت از اقتدار و منافع ملی دوچندان کرده است.