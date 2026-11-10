به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده در نشست بررسی موانع توسعه شبکه فاضلاب شهر قم، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر ارائه کرد.

این نشست بعد از ظهر سه شنبه با حضور اکبر بهنام جو استاندار قم، فرامرز عظیمی شهردار قم و جمعی از مدیران استانی در ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد و در آن، روند توسعه این زیرساخت و موانع پیش‌روی تکمیل آن مورد بررسی قرار گرفت.

نظرزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم، در تشریح وضعیت موجود، مهم‌ترین چالش‌ها و موانع اجرایی پیش‌روی توسعه شبکه فاضلاب را بیان کرد و گزارشی از روند اجرای طرح‌های مرتبط ارائه داد.

استاندار بر تسریع پروژه‌ها تأکید کرد

بهنام‌جو، استاندار قم، با اشاره به ضرورت سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده فاضلاب، خواستار تدوین برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای اجرای این طرح‌ها شد.

وی همچنین بر پیش‌بینی راهکارهای لازم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز تأکید کرد تا امکان پیگیری و اجرای پروژه‌های باقی‌مانده فراهم شود.

در این نشست، راهکارهای تسریع در توسعه شبکه و رفع موانع موجود بررسی شد؛ موضوعی که با هدف ارتقای خدمات زیربنایی و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان در دستور کار قرار داشت.