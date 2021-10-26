قیمت گاز اروپا دوباره صعودی شد / هر هزار متر مکعب ۱,۱۰۰ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، داده‌های تجاری نشان می‌دهند که قیمت گاز طبیعی اروپا دوباره در بورس بین‌المللی لندن از ۱,۱۰۰ دلار برای هر هزار متر مکعب فراتر رفته است.

قیمت پیش‌خرید هر هزار متر مکعب گاز طبیعی برای تحویل در ماه نوامبر در بورس تی‌تی‌اف هلند به ۱,۱۰۹ دلار رسید. این معادل ۱۰۷ دلار برای هر مگاوات ساعت انرژی خانوار است. قیمت‌های برای لحظاتی تا ۱,۱۳۹ دلار برای هر ۱,۰۰۰ متر مکعب هم بالا رفته بودند.

بحران در صنعت گاز اروپا در اوایل پاییز امسال تشدید شد و قیمت‌های خرید نقدی گاز با نگرانی از ظرفیت ذخایر اندک این قاره تا ۲,۰۰۰ دلار هم بالا رفت. در اواسط اکتبر تأسیسات ذخیره گاز زیرزمینی اروپا تنها ۷۱ درصد پر بودند.

برخی کشورهای اروپایی روسیه را مقصر بحران کنونی می‌دانند و معتقدند این کشور صادرات گاز خود به اروپا را به میزان لازم افزایش نداده است. در همین زمان خط‌لوله نورداستریم۲ که می‌تواند ظرفیت صادرات گاز روسیه به اروپا را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد به علت مانورهای سیاسی، با وجود تکمیل شدن، هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

النا بورمیستروا، معاون هیأت‌مدیره غول نرژی روسیه، گازپروم، می‌گوید: تا اواسط سپتامبر کمبود گاز خریداری شده توسط کشورهای اروپایی به ۲۲ میلیارد مترمکعب رسیده است که این منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در زمستان خواهد شد.