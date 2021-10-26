لوله آب منطقه مدرس ارومیه دوباره شکست/ احتمال قطعی آب

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی اعلام کرد: شکستگی این لوله آب در منطقه مدرس ارومیه، یکی از مشکلات اساسی مدیریت حوزه آب و فاضلاب در ارومیه به شمار می‌رود چراکه هرچند وقت یک بار، رخ داده و تعداد زیادی از منازل مسکونی واقع در منطقه را دچار قطعی یا افت فشار آب می‌کند.

در اطلاعیه روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی آمده است که خیابان برق و منشعبات آن، شصت طناب، ورزش، عمار، یاسر، ارتش، جاده انهر و منشعبات، مدرس، بلوار رجایی، وکیلی، ارشاد، بیمارستان امام (ره) و استادان تا اطلاع ثانوی دچار قطعی یا افت فشار آب هستند.

این اتفاق در حالی روی داده که یک هفته پیش نیز از نزدیکی‌های محل فعلی، همین خط لوله دچار شکستگی شده بود و تا پنجشنبه عملیات بازسازی آن ادامه داشت و همین مناطق هم دچار افت یا قطعی آب بودند.

هر چند برخی اظهار نظرها وجود مسیر کمربندی میانی ارومیه و ایجاد فشار بر روی خط انتقال را عامل اصلی این حادثه می‌دانند ولی بسیاری دیگر از کارشناسان بر این عقیده هستند که فرسودگی خط، عامل این حوادث است.

بر اساس این اطلاعیه، آب مناطقی از نواحی خیابان برق منشعبات، شصت طناب، ورزش، عمار، یاسر، ارتش، جاده انهر منشعبات، مدرس، بلوار رجایی، وکیلی، ارشاد، بیمارستان امام خمینی و استادان تا اطلاع ثانویه با افت فشار و قطع آب همراه خواهد بود.