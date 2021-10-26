به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی دادمان امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حوزه هنری لرستان با تاکید بر اینکه لرستان سرزمین تربیت رهبران و پیشگامان است، اظهار داشت: آیت الله بروجردی به عنوان یک رهبری دینی، شهید محمد بروجردی به عنوان یک فرمانده باهوش و دلاور، استاد سید جعفر شهیدی و استاد زرین کوب از قله‌های تاریخ ادبیات این مرز و بوم و در نهایت مهرداد اوستای بزرگ از علما، اندیشمندان و… این استان محسوب می‌شوند.

اوستا هنر گردان میدان هنر و ادبیات انقلاب بود

وی با تاکید بر اینکه استاد مهرداد اوستا به عنوان سرسلسله شعرای انقلاب محسوب می‌شوند افزود: بسیاری از بزرگان شعر و ادب انقلاب، شاگردی ایشان را فخر خود می‌دانند.

رئیس سازمان حوزه هنری لرستان با بیان اینکه هدف ما در حوزه هنری انقلاب اسلامی، باید ادامه همان سلوک و شیوه استاد اوستا باشد افزود: شکل دادن حلقه‌های ادبی، هنری، باغبانی و حراست از این حلقه‌ها تا به ثمر رسیدن شکوفه، میوه و ثمر دادن آنها باید مورد توجه قرار بگیرد.

دادمان تصریح کرد: اوستا تنها شاعر نبود، مردی بود که سال‌های طولانی در چند رشته سابقه تدریس داشت و رشته‌های مختلفی از تاریخ، جامعه شناسی و… را در اندازه معلمی می‌دانست و مسلط بود.

وی با بیا اینکه این عمق معرفتی در کنار زمان آگاهی و آزادگی، به ایشان شخصیتی متمایز بخشیده بود و کسی بود که می‌توانست صحنه هنر را برپا کند و راوی روح زمانه در آثار خود و شاگردانش باشد گفت: اوستا هنر گردان میدان هنر و ادبیات انقلاب بود، کسی که می‌توانست مسائل انقلاب را درک کند و ناظر به آن مسائل راه حل های خلاقانه و هنرمندان پیشنهاد کند.

حوزه هنری میدان دار هنر و ادبیات انقلاب اسلامی باشد

رئیس سازمان حوزه هنری لرستان ادامه داد: وقتی از هنر انقلاب صحبت می‌کنیم، اشاره به یک دوره تاریخی محدود و در حوالی سال ۵۷ نداریم، هنر انقلاب یک باور و یک موضع است که هر روز تجدید می‌شود، این نو به نو شدن و امتداد یافتن روح انقلاب اسلامی که همانا عدالت، توحید و مبارزه برای پیروزی حقیقت است، ویژگی همیشگی هنر انقلاب است.

دادمان با تاکید اینکه حوزه هنری انقلاب اسلامی در لرستان در دوران حرکتی خود باید الهام گیر از مهرداد اوستا و مهرداد اوستاها باشد و پیگیر چنین هنری، عنوان کرد: حوزه هنری انقلاب اسلامی به فرموده رهبر انقلاب، یک پایگاه تمام حزب الهی هست و باید باشد.

وی بیان داشت: این خط حرکتی همه ما است و همه به این امر افتخار می‌کنیم، همچنین حوزه هنری انقلاب اسلامی باید خود را پرچمدار و پیش رو در عرصه ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی بداند، ما تکلیفی از رهبر فرزانه انقلاب گرفته‌ایم و مسئولیت صد برابری در حوزه ادبیات پایداری دو بار از سوی رهبر انقلاب به حوزه هنری ابلاغ شده و امیدوارم که مدیرکل جدید حوزه هنری که تجربیات و سابقه خوبی در حوزه دارند منشأ ابتکار و خلاقیت در این رابطه باشند.

رئیس سازمان حوزه هنری لرستان گفت: حوزه هنری همان طور که تا کنون منشأ برکات بوده، چند گام بزرگ به جلو بیاید و میدان دار هنر و ادبیات انقلاب اسلامی در استان باشد و در این عرصه خادمی کند.