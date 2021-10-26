تائید مدرک تحصیلی جعلی عضو شورای شهر پرند/فرد خاطی استعفا دهد

نظام ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق استعلام‌های صورت گرفته از آموزش پرورش یکی از مناطق تهران مدرک پیش دانشگاهی یک عضو شورای شهر پرند جعلی و فاقد اعتبار اعلام شده است.

فرماندار شهرستان رباط کریم در واکنش به انتشار گسترده این خبر در فضای مجازی گفت: استعلام‌های صورت گرفته صحت این خبر را تائید می‌کند و عضو خاطی شورا باید از سمت خود کنارگیری کند.

ملکشاهی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته از سوی استانداری و مراجع ذیصلاح افزود: ما همه موارد را به این عضو شورا اعلام کرده ایم و بهتر است وی با یک استعفای محترمانه از عضویت در شورای شهر پرند کنارگیری کند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر این عضو شورای شهر مقاومت کرده و از سمت خود کنارگیری نکند چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود گفت: قطعاً با توجه به حساسیت موضوع از طریق مراجع قضائی به این مسئله ورود می‌کنیم و این به صلاح عضو خاطی شورای شهر نیست.