تسلط نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن بر مرکز الجوبه در مأرب

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین گزارش داد: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن بر «الجدید» مرکز الجوبه در استان مارب مسلط شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن بر «الجدید» مرکز بخش الجوبه در مارب پس از درگیری های شدید که میان ارتش و کمیته های مردمی یمن از یکسو و نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی و نیروهای ائتلاف و عناصر حزب الاصلاح از سوی دیگر رخ داد، مسلط شدند.

برخی منابع به المیادین اعلام کردند که این دستاورد جدید پس از نبردهای سنگینی با نیروهای هادی و ائتلاف و با وجود بمباران شدید جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی ریاض رخ داد.

حسین العزی از رهبران انصارالله یمن هم با انتشار توییتی نوشت: الجوبه پس از مدت طولانی به آغوش صنعا بازگشت.

این در حالی است که منابع میدانی صبح امروز سه شنبه به المیادین اعلام کرده بودند که درگیری هایی در الجوبه جریان دارد.

جنگنده های سعودی طی ساعات گذشته ۱۴ بار الجوبه و دو بار صرواح را بمباران کردند.