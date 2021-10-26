نیمی از جایگاه های عرضه سوخت در استان تهران فعال شدند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پیش از ظهر سه شنبه برخی از جایگاه‌های سوخت در استان تهران مانند دیگر نقاط نقاط کشور با اختلال در توزیع سوخت با نرخ سهمیه کارت سوخت روبه‌رو شدند که این موضوع مشکلاتی را برای مردم رقم‌زده است.

مردم در صورت عدم نیاز ضروری به جایگاه‌های سوخت مراجعه نکنند

پس از این ماجرا که به گفته برخی از منابع حمله سایبری بوده است، استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از مردم خواست، تا در صورت عدم ضرورت به جایگاه‌های توزیع سوخت مراجعه نکنند.

محسن منصوری افزود: این اختلال به سرعت در حال پیگیری است و به زودی رفع خواهد شد و جای نگرانی نیست.

در حال حاضر گزارش خبرنگاران مهر از بسیاری از نقاط استان تهران مانند شمیرانات، پیشوا، قدس، شهریار و… نشان می‌دهد، که مشکل عرضه سوخت در جایگاه‌های سوخت این استان رفع شده است و این جایگاه‌ها در حال خدمات رسانی به مردم هستند، طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون ۷۰ جایگاه سوخت در تهران به مدار بازگشته اند و ۳۳ خودرو سوخت رسانی سیار نیز در سطح شهر تهران در حال ارائه خدمت به مردم هستند.

۴ جایگاه سوخت در دماوند فعال شدند

فرماندار دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۲ جایگاه سوخت در دماوند وجود دارد و از این تعداد، چهار جایگاه فعال شده و سوختگیری در حال انجام است.

مرتضی حیدری افزود: جایگاه‌های سوخت ایران (مرکز شهر رودهن)، فیروزان (محور فیروزکوه - دماوند محدوده سربندان)، چنار غرب (محور تهران - دماوند محدوده چناران)، موسوی (محور رودهن - بومهن محدوده مهرآباد) فعال هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه شرایط ساخت دستگاه‌های جایگاه‌های سوخت دیگر متفاوت است، کارشناسان فنی باید به صورت حضوری این جایگاه‌ها را فعال‌سازی کنند.

حیدری اضافه کرد: بنابراین کارشناسان و مسئولان مربوطه در حال پیگیری هستند و به زودی مشکل تمام جایگاه‌ها برطرف خواهد شد.

مردم به شایعات توجه نکنند

فرماندار پردیس نیز که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت: در شهرستان پردیس پمپ بنزین‌ها فعال شده اند.

عبدالعظیم رضایی افزود: شهروندان نباید نگرانی از باب کمبود بنزین و یا افزایش قیمت آن داشته باشند و این شایعات بی اساس صرفاً برای تشویش اذهان عمومی است.

وی همچنین از تداوم حضور مسئولان و عوامل اجرایی مرتبط در سطح این شهرستان تا رفع کامل این معضل خبر داد.

فعالیت ۴۵ اکیپ برای باز گرداندن جایگاه‌های سوخت به مدار

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان تهران نیز در جمع خبرنگاران از فعالیت ۴۵ اکیپ در سطح این استان خبر داد و گفت: همه جایگاه‌های سوخت استان تهران تا قبل از ظهر فردا فعال خواهند شد.

محسن وزارتی گفت: ۲۷ دستگاه سوخت رسان سیار نیز در سطح استان تهران فعال شده اند و سوخت رسانی در حال انجام است.

مشکلی در سوخت رسانی در پاکدشت نداریم

فرماندار پاکدشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکثر جایگاه‌های سوخت در این شهرستان فعال شده اند، افزود: تا آخر شب تمام جایگاه‌های عرضه بنزین در پاکدشت فعال خواهند شد.

مهدی یوسفی جمارانی ادامه داد: مردم به شایعات توجه نکنند.

جایگاه‌های ورامین تا ساعت ۲۲ فعال خواهند شد

فرماندار ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکنون مشکلی در سوخت رسانی در این شهرستان وجود ندارد، افزود: دو پمپ بنزین آریا و امام رضا (ع) در ورامین فعال شدند.

حسین کاغذلو گفت: پمپ بنزین‌های فرجی و مرادی نیز در حال ورود به مدار هستند و تا یک الی دو ساعت دیگر فعال می‌شوند.

دو جایگاه در پیشوا فعال است

فرماندار پیشوا نیز به خبرنگار مهر گفت: دو جایگاه سوخت از چهار جایگاه پیشوا فعال شده اند.

حسین عباسی افزود: فعالیت‌ها برای بازگرداندن دو جایگاه دیگر به مدار در حال انجام است.

لیست برخی از جایگاه‌های فعال در استان تهران

در شهرستان‌های استان تهران طبق لیست زیر جایگاه‌ها فعال شده و در حال ارائه خدمت هستند:

فیروزکوه: جایگاه داخل شهر

پردیس: کوثر

رودهن: ایران

دماوند: چنار غرب، فیروزان و موسوی، گیلاوند، کیلان

اسلامشهر: نماز

پاکدشت: انقلاب، کوروش

رباط‌کریم: مهستان، تختی

پرند: دهقانی، چمران، پادنا، نگارستان، سالور

قرچک: پوئینک

ورامین: امام رضا (ع)، آریا

پیشوا: پمپ بنزین ورودی شهر

شهریار: مروارید، -طالبی، شهرداری

ملارد: پاسارگاد، صمیمی

ری: جایگاه‌های شماره ۱۷۵- ۱۰۵-۱۶۲-۲۵۱

بررسی‌ها نشان می‌دهد، طبق آمار فوق نیمی از جایگاه‌های سوخت در استان تهران فعال شدند.