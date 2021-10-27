تیم ملی بوکس ایران به کسب مدال نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان از روز دوشنبه در بلگراد پایتخت صربستان آغاز شده و تا ۱۵ آبان ادامه دارد.

در دومین روز این رقابت‌ها سید شاهین موسوی به مصاف توراتوف بوکسور پرادعای قرقیزستان رفت و در سه راند متوالی به برتری رسید. موسوی با ضربات چپ راست خود، حریف را گیج و سردرگم کرد و در پایان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی دست یافت.

بوکسور وزن ۷۵ کیلوگرم ایران با این برد به جمع ۳۲ نفر رسید و باید در این مرحله با آمستردم بوکسور اهل گویانا مبارزه کند.

پیش از این اشکان رضایی در وزن ۶۳.۵ کیلوگرم ایران در نخستین مبارزه خود با اقتدار برابر زمویدینیا از لیتوانی به برتری دست یافت.

رضایی با این پیروزی به جمع ۳۲ نفر راه یافت و در این مرحله لینچ از اسکاتلند را پیش رو خواهد داشت.

شاگردان استکی با این پیروزی‌ها یک قدم تا کسب نخستین مدال جهانی تاریخ بوکس نزدیک تر شدند.