بررسی ویژگی های درب شیشه ای اتوماتیک و کرکره برقی هوشمند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در چند دهه گذشته پیشرفت علم و تکنولوژی بر زندگی بشر تاثیر شگرفی داشته و زندگی را ساده تر و راحت تر از گذشته نموده است. این پیشرفت در صنعت درب شیشه ای اتوماتیک بیش از گذشته به چشم می خورد.

علاوه بر درب های شیشه ای اتوماتیک، کرکره برقی نیز پیشرفت خود را مدیون پیشرفت فناوری های روز دنیا می داند. با پیشرفت علم و فناوری، اکثر مغازه ها و فروشگاه ها از انواع کرکره برقی هوشمند به جای کرکره های سنتی استفاده می کنند.

انواع کرکره برقی اتوماتیک

کرکره برقی اتوماتیک روی انواع درب گاراژی، ورودی ساختمان، اماکن اداری و درب فروشگاهی قابل نصب است. این کرکره ها در اماکنی مانند فروشگاه ها، مغازه ها، مجتمع های مسکونی و تجاری، ویلاهای شخصی و پارکینگ ها نیز کاربرد دارد.

نوع دیگر آنها کرکره برقی پلی کربنات شفاف یا کرکره شیشه ای شفاف است. آنها از نوعی پلمیر بسیار مقاوم ساخته می شوند و در انواع و رنگ های مختلف مانند آبی ، دودی ، مسی و… عرضه می شوند. تیغه های کرکره برقی پلی کربنات از مواد پلی کربنات بوده که به نام تیغه شفاف نیز معروف است از مقاومترین پلیمر ساخته شده و با مقاومت مکانیکی بسیار بالا است.

ساختار درب اتوماتیک شیشه ای

درب شیشه ای اتوماتیک دربی است از جنس شیشه که باز و بسته شدن آن به صورت اتوماتیک انجام می شود. به این صورت که این درب ها، به سنسورهای حرکتی و حساس مجهز شده اند تا عمل باز و بسته شدن آن را کنترل کرده و به سهولت انجام شود.

یکی از قسمت های مهم درب اتوماتیک، موتور به کار رفته در آن است. نیرویی که عامل باز و بسته کردن آن است، در واقع موتوری است که در درب به کار رفته است. معمولا موتور درب های اتوماتیک ذغال ندارند به همین دلیل از طول عمر بالایی برخوردار هستند و نیاز کمی به سرویس کردن و تعمیرات و نگهداری دارند. این موتورها کاملا بی صدا هستند و قدرت زیادی دارند و توسط اکثر تولیدکنندگان اروپایی و آسیاسی تولید می شوند و قدرت و ابعاد موتور بسته به وزن درب اتوماتیک شیشه ای متفاوت است.

موتور درب اتوماتیک شیشه ای

موتور دانکر به عنوان یک اپراتور برای این نوع درب ها است که به تولید نیروی حرکتی کمک می کند. موتور دانکر درب اتوماتیک شیشه ای، محصول کمپانی دانکر آلمان است. این محصول با برد کنترل فرمان های ایرانی و همچنین شرکت لابل سازگاری بالایی دارد. قدرت بالای این موتور، باعث سازگاری این موتور برای درب های شیشه ای اتوماتیک با طول و عرض خارج از استاندارد شده است.

فروش و نصب درب اتوماتیک شیشه ای و کرکره برقی

گروه صنعتی درب و پنجره اتوماتیک درآذین، نماینده انحصاری محصولات درب شیشه ای اتوماتیک ورتا Vereta آلمان و لابل ایتالیا است. این مرکز، مجری فروش و نصب انواع درب اتوماتیک و کرکره برقی، موتور درب اتوماتیک و نیز قطعات و تجهیزات جانبی و تعمیر آنهاست. کارشناسان این مرکز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی در زمینه تامین و نصب درب شیشه ای اتوماتیک و کرکره برقی مغازه، فروشگاه ها و پارکنیگ است.

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