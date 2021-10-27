انتقاد عضو شورای شهر نسبت به انتخاب رئیس جدید سازمان ورزش شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی حسین اوجاقی را به عنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب کرد.

اوجاقی دارای مدرک دکترا مدیریت تربیت بدنی از دانشگاه تهران و نایب رئیس و عضو هیأت رئیسه فدراسیون ووشو، عضو کمیته ورزشکاران فدراسیون جهانی و مدیر فنی و سر مربی تیم ملی ووشو است.

اما زهرا شمس احسان رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران با انتشار توئیتی نسبت به این انتصاب انتقاد کرد و آن‌را غیرقانونی دانست.

وی در توئیتی نوشت: انتخاب رئیس سازمان ورزش شهرداری بر مبنای اساسنامه این سازمان باید از بین پرسنل رسمی شهرداری یا قراردادی با حداقل ۸ سال سابقه خدمت باشد.

رعایت قانون باید خط قرمز باشد.