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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۱۸

مدیر کل تبلیغات اسلامی همدان مطرح کرد؛

برگزاری بخش دوم دوره مهندسی فرهنگی در همدان

برگزاری بخش دوم دوره مهندسی فرهنگی در همدان

همدان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: بخش دوم دوره مهندسی فرهنگی برای ۱۵۰ نفر دراستان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد هادی نظیری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این دوره مهندسی با حضور قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور ۶ آبان ماه سال جاری در همدان برگزار خواهد شد، افزود: این دوره با حضور مؤثرترین کنشگران فرهنگی با موضوع مدیریت فرهنگی و بایدها و نبایدها انجام خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: این دوره مهندسی در سه محور برگزار می‌شود که محور اول شامل نشست تخصصی با اعضا و موثرین ستاد نهضت بانوان در شهرستان‌ها و استان با موضوعات حوزه زنان و بانوان استان و سیر شکل گیری و ادامه فرایند ستاد بانوان انجام خواهد گرفت.

مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان همدان بیان کرد: محور دوم با موضوع ارتقای ساختار فرهنگی کشور و الزامات و بایدهای که در این حوزه باید شکل بگیرد با جمعی از نخبگان، کارشناسان فرهنگی و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی در غالب یک میزگرد تخصصی انجام خواهد شد.

وی در پایان گفت: محور سوم شامل نشست با مجموعه پرسنل سازمان برای تحلیل و بررسی فرایندها و فرصت‌های سازمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5337038

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