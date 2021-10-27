۱۶ تن مرغ زنده خارج از شبکه توزیع در ایلام کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نجفی اظهار داشت: بنا بر اطلاعات واصله و اقدامات فنی پلیسی و پایش اطلاعاتی حوزه اقتصادی، خبری مبنی بر سوء استفاده عده‌ای از افراد سودجو و دلال برای انتقال مرغ زنده به صورت عرضه خارج از شبکه به پلیس امنیت اقتصادی استان واصل و موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بدلیل توجه به نیاز مبرم مردم استان به این فرآورده و سوء استفاده افراد دلال و سودجو که بدون اخذ مجوزهای قانونی و عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و به قصد سودجویی اقدام به خروج مرغ زنده به سایر استان‌های همجوار می‌کردند، افزود: با همکاری سازمان صمت استان نسبت به شناسایی متهمی که اقدام به فروش مرغ خارج از شبکه توزیع و عدم تحویل به کشتارگاه‌های صنعتی کرده بود اقدام و مقدار ۱۶ تن و ۹۳۰ کیلوگرم مرغ زنده کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی ایلام با اشاره به اینکه ارزش ریالی طیور مکشوفه سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، یادآور شد: یک نفر در این راستا دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.