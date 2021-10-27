امکان استفاده از کارت سوخت در ۳۰۰ جایگاه فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جواد اوجی در کنفرانس خبری درباره آخرین اخبار مربوط به راه اندازی مجدد جایگاه‌های سوخت گفت: هم اکنون بیش از ۳ هزار جایگاه در سراسر کشور فعال هستند و به صورت دستی تأمین سوخت می‌کنند.

وی گفت: دشمن قصد داشت با این حرکت به مردم آسیب برساند که با لطف پروردگار و همکاری مردم، تیرشان به خطا رفت.

وزیر نفت با تشکر و عذرخواهی از مردم درباره معطلی ۲۴ ساعت گذشته در برخی جایگاه‌های سوخت گفت: این قول را می‌دهیم بزودی جایگاه‌های سوخت را به حالت عادی برگردانیم.

اوجی به جلسه امروز هیئت دولت نیز اشاره کرد و گفت: من حامل تشکر رئیس جمهور از مردم در رابطه با صبر و اعتماد به خادمان خود در دولت هستم؛ آقای رئیسی در این جلسه تاکید کردند که بزرگترین سرمایه ما اعتماد مردم است و تلاش می‌کنیم قدردان، این اعتماد باشیم ایشان همچنین از کارکنان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز تشکر کردند.

وی در ادامه با اشاره به فراخوان متخصصان شرکت‌های فرآورده‌های نفتی، گازی، پخش و همچنین صنایع پتروشمی افزود: در تلاشیم از همکارانی که در زمینه آی تی در این شرکت‌ها فعالیت دارند برای برطرف شدن هر چه زودتر مشکل جایگاه‌ها، استفاده کنیم.

وی با تشکر از رسانه‌های عمومی و رسانه ملی گفت: از اصحاب رسانه نیز که در اطلاع رسانی، کمک شایانی به ما کردند تشکر می‌کنیم و به یاری خدا تلاش ما بر آن است که جایگاه‌ها به عرصه سوخت رسانی با استفاده از کارت سوخت، برگردد.

اوجی با اشاره به اینکه تا کنون ۳۰۰ جایگاه در سراسر کشور در سوخت رسانی باکارت هوشمند فعال هستند ادامه داد: سهمیه کارت سوخت همچنان باقی است و هیچ مشکلی در جابجایی آن ایجاد نمی‌شود و به محض فعال شدن سیستم هوشمند در جایگاه‌ها، سوخت رسانی با کارت هوشمند نیز فعال خواهد شد.

وی به شایعاتی مبنی بر گرانی بنزین هم اشاره کرد و گفت: از مردم خواهش می‌کنم به شایعات توجه نکنند و اصلاً برنامه برای افزایش قیمت بنزین در دولت وجود ندارد.

وزیر نفت تاکید کرد: ذخایر بنزین، نفت و گاز خوبی داریم و از هفته‌های آینده صادرات این ذخایر نیز آغاز خواهد شد.