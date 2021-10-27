به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در سواحل شمالی، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش پراکنده، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود، در برخی نقاط هرمزگان و جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان وقوع رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت مورد انتظار است.

بعدازظهر فردا دامنه‌های زاگرس واقع در استان‌های لرستان، کرمانشاه، همدان، کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی همچنین در ارتفاعات البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز و تهران ابرناکی، وزش باد و بارش پراکنده رخ می‌دهد.

ورود سامانه بارشی به غرب کشور از جمعه در مناطقی از نوار غربی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز و تهران افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد همچنین شنبه با تداوم فعالیت سامانه در این مناطق در غرب مازندران، گیلان و اردبیل نیز رگبار باران مورد انتظار است.

در مناطق سردسیر و مرتفع شمال غرب و ارتفاعات البرز بارش برف و در نقاطی از غرب و جنوب غرب کشور وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار می‌رود که شدت بارش در شمال کرمانشاه، همدان، کردستان، زنجان، شمال قزوین و اردبیل خواهد بود.

فعالیت سامانه بارشی روز یکشنبه در جنوب غرب کاهش می‌یابد و در مناطقی از شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز و تهران و در غرب سواحل دریای خزر بارش ادامه خواهد داشت.

دوشنبه در شمال غرب کشور و در استان‌های کردستان، همدان و قزوین بارش و وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین روزهای جمعه و شنبه شمال خلیج فارس و روز شنبه غرب دریای خزر مواج خواهد بود.

طی امروز و فردا اهواز با بالاترین دما ۳۳ و ۳۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین مرکز استان کشور است همچنین طی این مدت پیش‌بینی می‌شود دمای هوای شهرکرد به ۳- و ۲- و دمای هوای اردبیل نیز به ۴- و ۲- درجه سانتیگراد برسد.