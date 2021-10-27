هدف از حمله به سیستم جایگاه سوخت، ایجاد اختلال در زندگی مردم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به حمله سایبری روز گذشته به سیستم جایگاه‌های سوخت در کشور، گفت: هدف از این اقدام مختل کردن زندگی مردم بود تا بتوانند به مقاصد مشخص خود برسند.

وی افزود: در این حمله سایبری نه تنها مسئولین دچار سردرگمی نشده بلکه بلافاصله شرایط را مدیریت کردند و مردم نیز آگاهی خود را در مواجهه با این مشکل نشان دادند و با هوشیاری اجازه ندادند که کسی بتواند سوء استفاده و فرصت طلبی کند.

رئیس‌جمهور با تمجید از اطلاع‌رسانی به موقع رسانه ملی، تأکید کرد: جا دارد صمیمانه از همراهی و همکاری مردم نیز قدردانی کنیم. متقابلاً وزارت نفت باید نسبت به جبران آثار اخلال ایجاد شده اقدام کند که حقی از مردم ضایع نشود.

رئیسی تصریح کرد: باید در عرصه جنگ سایبری آمادگی جدی داشت و دستگاه‌های مربوطه با تقسیم کار مناسب اجازه ندهند دشمن در این عرصه اهداف شوم خود را پیگیری کرده و در روند زندگی مردم مشکل ایجاد کند.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت و اولویت خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم، گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند که هر کسی که شهروند ایران است و در این مملکت زندگی می‌کند فارغ از دین، مذهب، قوم و نژاد بر گردن ما حق دارند و ما نیز نسبت به آنان تکلیف و وظیفه خدمت رسانی داریم. لذا نگاه و رویکرد مسئولین باید خدمت به همه اقشار و مردم باشد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به گفتگو با دانشجویان و ابراز نگرانی تعدادی از آنان از وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی، به وزرای علوم و بهداشت و درمان دستور داد نسبت به تجهیز ترمیم و رفع مشکلات خوابگاه‌های دانشجویان متاهل و مجرد اقدامات لازم را به عمل آورند.