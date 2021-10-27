به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کانون اندیشه جوان سلسله نشست های علمی «ولایت فقیه و تفکیک قوا» به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست اول روز چهارشنبه پنجم آبان ماه با موضوع «نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران» برگزار می شود. سخنران این نشست علی فتاحی زفرقندی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان است.

نشست دوم روز پنجشنبه ششم آبان ماه با موضوع «مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا» برگزار می‌شود. سخنران این نشست محمد جواهری طهرانی عضو هئیت علمی دانشگاه شیراز است.

کانون اندیشه جوان در ضرورت طرح این موضوع آورده است:

محورهای اساسی در رشد و گسترش اندیشه تفکیک قوا، دو مولفه «قدرت» و «قانون» است. قدرت در اندیشه مدرن از آموزه‌های مسیحی جدا شده و به هدف اصلی در فن سیاست بدل شد. قدرت در اندیشه مدرن ذاتا ارزشمند تلقی شد و از امور معنوی و دینی فاصله گرفت.

نظریه تفکیک قوا در اندیشه حقوقی مدرن بر اساس تفسیر مدرن از مفهوم قدرت شکل گرفت. در نظریه تفکیک قوا، مبنای عملکرد قوای سه گانه قانون بود. قانون نیز در خدمت تقسیم قدرت قوای سه گانه و کنترل استبداد بود. بنابراین قانون در اندیشه حقوقی مدرن نیز بر اساس تفسیر مدرن از مفهوم قدرت شکل گرفت.

از سوی دیگر، ساختار سیاسی حاکم در ایران بر مبنای آموزه‌های اسلام و تفسیر فقها از قرآن و سنت است. و جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظام سیاسی ولایت فقیه اداره شده است، اما نظام تفکیک قوای سه گانه را نیز پذیرا شده است. البته تفاوت‌های ماهوی این دو اندیشه (ولایت فقیه و تفکیک قوا)، سازگار شدن با یکدیگر را در ظاهر ناممکن می‌سازد که باعث به وجود آمدن موافقان و مخالفان جمع ولایت فقیه با نظام تفکیک قوا است.

هردوی این نشست ها ساعت ۲۱ به صورت زنده از طریق صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی @canoon_org برگزار می شود.