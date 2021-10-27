مدیر گروه مستند روایت فتح منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، داوود مرادیان پژوهشگر، نویسنده و مستندساز طی حکمی از سوی سیدمحمدیاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح به سمت مدیر گروه مستند این بنیاد منصوب شد.

متن حکم رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح بدین شرح است:

«فیلم مستند همان‌طور که رهبر فرزانه انقلاب بیان کرده‌اند، یکی از اقبال‌های هنری امروز جمهوری اسلامی است و این اقبال برای اثبات کلمه حق فرصتی بی‌نظیر است، به همین منظور و با استعانت از ذات اقدس الهی جناب‌عالی را که تجربیات و توانایی‌های ارزنده‌ای درزمینه این هنر والا دارید را به سمت «مسئول گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح» منصوب می‌نمایم.

تقارن توانایی‌های جناب‌عالی با خط‌مشی ویژه بنیاد روایت فتح در عرصه سینما و چشم‌اندازهای آن در گام دوم انقلاب، ایجاب می‌کند تا موارد ذیل را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهید:

۱) تبیین منظومه فکری شهید عزیز سیدمرتضی آوینی در تولید و ساخت فیلم مستند

۲) به دست آوردن رتبه اول جنگ روایت‌ها در حوزه انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت

۳) مستندساز برتر مؤثر در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت در کشور و منطقه

۴) توجه به مقوله بهره‌وری، اقتصاد هنر و کیفی سازی تولیدات مستند

۵) بهره‌مندی از ظرفیت گنجینه تصویری روایت فتح و تدوین نظامات نگهداشت و ارائه خدمات آرشیو به متقاضیان

۶) پایش و حمایت از مستندسازان و پیشکسوتان عرصه فیلم مستند انقلاب و دفاع مقدس

امید که در این مجال، با توکل و استعانت از حضرت حق جل جلاله و به مدد ولی‌الله الاعظم، ارواحنا فداه، در خدمت به آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و اعتلای تولیدات مستند انقلاب و دفاع مقدس موفق و مؤثر و مؤید به تأییدات قدسی باشید.»

داوود مرادیان متولد ۱۳۵۸، پژوهشگر، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان فعال در عرصه سینمای مستند است. از مهم‌ترین ساخته‌های او می‌توان به مستند «اوین لند»، «گیلن باره»، «کلاشینکف‌های آمریکایی»، «رویاهای آجری» و «بعد حصر» اشاره کرد.

تالیف کتاب‌های «لنز بازی»، «دوربین بازی» و «درام بازی» محصول انتشارات ساقی و برگزاری چندین دوره کارگاه‌های آموزشی برای مستندسازان جوان از جمله فعالیت‌های این هنرمند فعال و جوان در حوزه نشر و آموزش است.