به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، سید محمدیاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح در حکمی محمدحسن شیرازی را به‌عنوان مدیر توسعه و بهره‌وری این بنیاد منصوب کرد.

نادری در مراسم معارفه شیرازی با اشاره به مأموریت‌های محوله معاونت توسعه و بهره‌وری بنیاد فرهنگی روایت اظهار کرد: در راستای اجرای سند تحول و اعتلای بنیاد فرهنگی روایت فتح، معاونت توسعه و بهره‌وری به‌منظور ایجاد هماهنگی بین بخش‌ها و تحقق سند در راستای کیفی سازی محصولات و توسعه فعالیت‌ها راه‌اندازی شده است.

وی همچنین درباره اهم انتظارات از معاونت توسعه و بهره‌وری بنیاد فرهنگی روایت فتح به موارد ذیل نیز اشاره کرد:

۱. اجرای طرح جامع و توسعه شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس.

۲. طراحی و اجرای پردیس روایت فتح و مرکز تولید و نشر متن و محتوای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

۳. راه‌اندازی بخش بازرگانی و تبلیغات و تنظیم زنجیره ارزش محصولات.

۴. ایجاد انواع پلتفرم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های عرضه محصولات هنری و رسانه‌ای در سطح کشور.

۵. همکاری و تعامل مناسب با معاونین ستادی و مدیران گروه‌ها و انجمن‌ها.

۶. پیگیری، اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی.

۷. توجه ویژه به امر اقتصادی فرهنگ و هنر و راه‌اندازی آرشیو مرکزی محصولات و تولیدات فرهنگی و حفظ صیانت از مالکیت مادی و معنوی آثار.

محمدحسن شیرازی فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته کسب و کار الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر است.