برگزاری «یک هفته با کیارستمی» در موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، یک هفته با کیارستمی از سوی جایزه بین المللی عکس «پنج» با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران با نمایش شش فیلم درباره عباس کیارستمی برگزار می‌شود.

مهدی شادی زاده دبیر و مؤسس جایزه بین المللی عکس «پنج» از مراسم اختتامیه امسال این جشنواره و همکاری با سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران گفت: در این مراسم برای اولین بار ترکیبی از مستندهای منتخب درباره این کارگردان از روز پنجشنبه ششم آبان در ساعت ۱۶ در موزه هنرهای معاصر تهران نمایش داده می‌شود.

وی افزود: برای اولین بار فیلم‌هایی درباره این کارگردان فقید که تا به حال در ایران اکران نشده مانند فیلم یوجی موبارا کارگردان ژاپنی به نام «یک هفته با کیارستمی» و فیلم محمود بهرازنیا با نام «در نزدیکی کیارستمی» و فیلم ابراهیم حقیقی به نام «در هفتاد سالگی» نمایش داده می‌شود.

شادی زاده در ادامه گفت: این مراسم در آغاز با قطعاتی از موسیقی کلاسیک به نوازندگی صبا صفوی و یاسر جلالوند نوازندگان برجسته ویولا و ویلن آغاز می‌شود و با سخنرانی هنرمندان، درباره این کارگردان فقید ایرانی ادامه می‌یابد. در ادامه فیلم «همراه با باد» به کارگردانی مهدی شادی زاده و تهیه کنندگی علیرضا شادی زاده نمایش داده می‌شود که در این فیلم مستند که قبلاً در گروه هنر و تجربه نیز به نمایش در آمده است.

فیلم «عباس کیارستمی و عصای گمشده» از محمودرضا ثانی و «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» به کارگردانی سیف‌الله صمدیان دیگر فیلم‌هایی است که در برنامه یک هفته با عباس کیارستمی نمایش داده می‌شود.

کیوریتورهای این مراسم مهدی شادیزاده و علیرضا شادیزاده و مدیر هنری سیمین بایرامی و مدیر اجرایی سارا امیری هستند.