طراحی جایزه جشنواره شانتیئی با الهام از اشعار کیارستمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره سینمای ایران در شانتیئی، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره سینمای ایران در شانتیئی را اتین ژاکوبه مجسمه ساز فرانسوی با الهام از اشعار و سینمای عباس کیارستمی طراحی کرد. این جایزه که یک اثر هنری برنزی است به فرد برگزیده از نظر هیأت داوران جشنواره سینمای ایران در شانتئی اهدا می‌شود.

در کارنامه هنری اتین ژاکوبه، این مجسمه ساز فرانسوی که متولد سال ۱۹۶۴ میلادی و ساکن شهر شانتیئی فرانسه است برگزاری چندین نمایشگاه ملی و بین المللی، نصب اِلمان هنری او در مراکز هنری و فرهنگی، به چشم می‌خورد.

امانوئل دایده مورخ هنر، منتقد موسیقی، نمایشنامه و روزنامه نگار فرانسوی درباره خلق این اثر هنری توسط ژاکوبه با اشاره به تاریخ و سرنوشت سینما در ایران و سینماگران بزرگی چون عباس کیارستمی گفت: شهرهای هنر و تاریخ شانتیئی و سانلیس در کنار هم در سال ۲۰۲۱، پس از تقریباً یک سال تعطیلی سینماها به دلیل همه گیری کرونا، میزبان اولین جشنواره سینمای ایران در شانتئیی فرانسه خواهند بود آنجا که پس از نمایش فیلم‌هایی بلند و کوتاه از سینمای ایران نیازمند جامی به یادگار برای فیلم منتخب خواهیم بود که اتین ژاکوبه مجسمه ساز به خلق و تاجگذاری آن خواهد پرداخت.

وی با توصیف و پیوند هنر و ادبیات ایران زمین با فرهنگ و ادب فرانسوی خلاقیت این مجسمه ساز فرانسوی را در این راستا ستوده است.

جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره سینمای ایران در شانتیئی هرسال به صورت خاص و متفاوت توسط اتین ژاکوبه، این مجسمه ساز بنام فرانسوی طراحی می‌شود و منحصر به آن دوره است.

جایزه رسمی و اصلی فستیوال سینمای ایران در شانتیئی فرانسه توسط هیأت داوران متشکل از ابوالفضل جلیلی کارگردان و سینماگر رئیس ایرانی هیأت داوران جشنواره، فردریک بونو مدیر سینماتک فرانسه و رئیس فرانسوی هیأت داوران جشنواره، سارا دِروا سردبیر فیلم فرانسه، کریستف تاردیو دبیرکل گروه تلویزیون دولتی فرانسه و مدیرکل اسبق مرکز ملی سینمای فرانسه، ماری ماسمونتی تولید کننده سینما و رئیس اتحادیه تولید کنندگان مستقل سینمای فرانسه به فیلم منتخب اهدا خواهد شد.

جشنواره سینمای ایران در شانتیئی از ۱۳ الی ۱۶ آبان‌ماه سال جاری در کشور فرانسه به ابتکار مرکز «ایران و فرانسه»، با همکاری شهرداری شانتیئی و مجموعه کاخ تاریخی این شهر و چندین نهاد دیگر فرانسوی در ۲ بخش رقابتی و غیر رقابتی برگزار خواهد شد.