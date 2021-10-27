به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش قبل از ظهر چهارشنبه در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا که در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری زنجان برگزار شد، با انتقاد از عادی نگاری بیماری کرونا در استان زنجان، روند موجود در زمینه گردش ویروس کرونا در استان زنجان را نگران کننده عنوان کرد و گفت: شهرستان‌های زنجان، ابهر، خرم‌دره، خدابنده همچنان در معرض خطر طغیان بیماری کرونا قرار دارند.

وی با بیان اینکه وضعیت بیماری کرونا از لحاظ بروز بیماری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در استان زنجان به ترتیب شهرستان‌های زنجان، ابهر، خرم‌دره، خدابنده، سلطانیه، ماه‌نشان و ایجرود است، افزود: PCR مثبت در شهرستان ابهر ۱۳.۵ درصد، شهرستان خدابنده بالای ۲۷ درصد، شهرستان خرم‌دره ۲۶ درصد، شهرستان سلطانیه ۲۱ درصد، شهرستان زنجان بالای ۳۰ درصد، شهرستان ماه‌نشان بالای ۲۰ درصد و در شهرستان‌های ایجرود و طارم روند کاهشی است.

قزلباش ادامه داد: با وجود اینکه روند کاهشی PCR، ویروس کووید - ۱۹ حضور پررنگی در جامعه دارد و می‌تواند در نقاط مختلف طغیان پیدا کند و ویروس کرونا در شهرستان خدابنده گردش بسیار بالایی دارد و این شهرستان همواره با خطرک طغیان مجدد کرونا مواجه است.

رئیس علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: روند بیماری کرونا در شهرستان‌های سلطانیه، ایجرود و ابهر به صورت خطی بوده و در شهرستان‌های خدابنده، طارم، زنجان رو به بالا بوده و شهرستان خرم‌دره افزایشی و شهرستان ماهنشان کاهشی است.

قزلباش با بیان اینکه آخرین شاخص رعایت بهداشت فردی در استان ۳۸.۵، رعایت استفاده از ماسک ۳۸.۶ درصد، رعایت فاصله اجتماعی ۴۰ درصد و رعایت استفاده از تهویه مناسب نیز ۳۹ درصد است، افزود: طرح هوشمندسازی محدودیت‌های کرونا هنوز در ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا مصوب نشده اما به طور آزمایشی در چهار شهرستان اجرا خواهد شد ولی به احتمال قوی هفته آتی مصوب خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: وقف روند سرپایی در استان به این معنا است که روند کاهشی بستری‌ها نیز طی هفته‌های آتی متوقف خواهد شد و هشداری برای شیوع موج بعدی کرونا است و اکنون ۲۴۳ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری شدند و ۳۰ درصد تخت‌های بیمارستانی توسط این بیماران اشغال شده است. ب

قزلباش در رابطه با واکسیناسیون افراد بالای ۱۲ سال در استان زنجان، ادامه داد: تاکنون ۸۲ درصد این جمعیت هدف در نوبت اول و ۴۸ درصد نوبت دوم واکسن کرونا خود را دریافت کرده‌اند که استان زنجان جزو استان‌های دارای بیشترین درصد پوشش واکسیناسیون در کشور است.

وی با بیان اینکه موج بیماری کرونا که در کشور آغاز می‌شود هیچ جایی را در امان نمی‌گذارد و همه مناطق را درگیر می‌کند، افزود: فعالیت، کار تیمی، هماهنگی و اراده برای پیش‌بردن برنامه‌ها بسیار در کنترل و پایین آوردن موج و مدیریت کردن بیماری بسیار مؤثر بوده که تاکنون استان زنجان در این امر قدم‌های خوبی را برداشته است.