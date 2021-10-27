به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با امضای تفاهم‌نامه مشترک بین اسنپ‌باکس و سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه شهرداری مشهد، طرح جایگزینی موتورهای برقی به جای موتورهای آلاینده بنزینی برای کاربران راننده اسنپ‌باکس در کلان‌شهر مشهد اجرایی می‌شود.

در این تفاهم‌نامه که با حضور کسری صادقی‌زاده، مدیرعامل اسنپ‌باکس، آقای باخردی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه مشهد و آقای کاظمی معاونت حمل و نقل کل شهرداری مشهد امضا شد، تسهیلات ویژه و گسترده‌ای در اختیار کاربران راننده اسنپ‌باکس در شهر مشهد قرار می‌گیرد تا با انتخاب موتور برقی به عنوان وسیله نقلیه به کاهش ۷ درصدی آلودگی هوا کمک کنند.

اسنپ‌باکس در مسیر انتخاب‌های پایدار

کسری صادقی‌زاده، مدیرعامل اسنپ‌باکس، در حاشیه‌ی نشست امضای تفاهم‌نامه گفت: «بدون شک یکی از مسئولیت‌های اجتماعی ما در اسنپ، به عنوان یک سرویس حمل‌ونقل، انتخاب راه حل‌های پایدار برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی است. به همین دلیل تلاش کردیم تا با همکاری مشترک با شهرداری مشهد و تأمین تسهیلات لازم، کاربران راننده اسنپ‌باکس را به انتخاب موتور برقی به عنوان وسیله نقلیه و کسب درآمد ترغیب کنیم.»

او در ادامه گفت: «شهرداری مشهد یکی از پیشگامان اجرای قانون هوای پاک در کشور است. امیدواریم با اجرایی شدن این طرح و اثبات اثر مثبت آن، شاهد اقبال شهرداری‌ها به انتخاب گزینه‌ی استفاده از موتورسیکلت برقی در مدیریت حمل‌ونقل بار در تمام شهرهای کشورمان باشیم.»

طبق اظهارات صادقی‌زاده، اعطای تسهیلات بانکی، برابر ۸۰ درصد قیمت موتورسیکلت برقی (تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال) با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه به کاربران معرفی شده از سوی اسنپ‌باکس، اعطای کمک بلاعوض ۱۰ میلیون ریالی به کاربران معرفی شده از سوی اسنپ‌باکس در صورت ارائه گواهی اسقاط موتورسیکلت بنزینی و همچنین ایجاد اولویت واگذاری موتورسیکلت برقی به کاربران اسنپ‌باکس، بخشی از مفاد این تفاهم‌نامه است. همچنین شرکت اسنپ‌باکس برای تشویق افراد به مشارکت در این طرح تسهیلات معافیت از کمیسیون را نیز برای کاربران موتورسواری که از این طرح استفاده کنند در نظر گرفته است.

مشهد در رؤیای هوای پاک

پس از تصویب قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی و الزام آن به جایگزینی موتورسیلکت‌های کاربراتوری آلوده‌کننده هوا با موتور برقی، در آذر ۹۹ و در اولین اقدام، شهرداری مشهد درصدد تامین ۱۰ هزار موتور برقی برای استفاده در حمل‌ونقل شهری برآمد. مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری مشهد، پیش از این اعلام کرده بود بر اساس مطالعات انجام شده موتورسیکلت‌های کاربراتوری، سهمی ۷/۷ درصدی در آلوده کردن هوای کلان‌شهر مشهد دارند.

آقای باخردی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه مشهد، ضمن ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه خاطر نشان کرد: «استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در حمل و نقل شهری به عنوان راه‌حلی پایدار، علاوه بر اینکه به حفظ محیط زیست کمک می‌کند، حمایتی تمام قد از تولیدکنندگان و صنعت‌گران داخلی است. در نظر داریم در کلانشهر مشهد با ترکیب دانش و تخصص بومی و استانداردهای جهانی، شهری مدرن و پایدار بسازیم.»

با امضای تفاهم‌نامه مشترک شهرداری و اسنپ‌باکس احتمال می‌رود شهر مشهد، به عنوان شهری دوستدار محیط زیست، یک قدم به ممنوعیت تردد وسایل نقلیه آلاینده در شهر نزدیک‌تر شود.

گفتنی است شهرداری مشهد جایگاه‌های متعددی برای شارژ موتورسیکلت‌های برقی در سراسر مشهد تعبیه کرده است.

جزئیات بیشتر درباره مدارک لازم و نحوه ثبت‌نام به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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