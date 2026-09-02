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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

آلمان: روسیه باید با پیامدهای تشدید تنش‌ها روبه‌رو شود

آلمان: روسیه باید با پیامدهای تشدید تنش‌ها روبه‌رو شود

وزیر خارجه آلمان مدعی شد که روسیه پس از حمله لایپزیگ، وضعیت را تشدید کرده و باید منتظر پیامدهای اقدامات خود باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه مدعی شد که روسیه پس از حمله لایپزیگ، وضعیت را تشدید کرده و باید منتظر پیامدهای اقدامات خود باشد.

او اعلام کرد اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده تحریم‌های بیشتری علیه افراد روس اعمال خواهد کرد و تأکید کرد که شمار قابل‌توجهی از روس‌ها باید تحریم شوند.

وادفول همچنین گفت مقدمات اقدامات جدید علیه روسیه از قبل فراهم شده است. او با اشاره به حمایت و اتحاد قوی کشورهای اروپایی هشدار داد که روابط اروپا و روسیه در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد.

کد مطلب 6935470

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