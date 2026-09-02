به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه مدعی شد که روسیه پس از حمله لایپزیگ، وضعیت را تشدید کرده و باید منتظر پیامدهای اقدامات خود باشد.

او اعلام کرد اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده تحریم‌های بیشتری علیه افراد روس اعمال خواهد کرد و تأکید کرد که شمار قابل‌توجهی از روس‌ها باید تحریم شوند.

وادفول همچنین گفت مقدمات اقدامات جدید علیه روسیه از قبل فراهم شده است. او با اشاره به حمایت و اتحاد قوی کشورهای اروپایی هشدار داد که روابط اروپا و روسیه در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد.