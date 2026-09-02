به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس پارک علم و فناوری استان گیلان و جمعی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، با تأکید بر اهمیت توسعه فناوری و نوآوری اظهار کرد: اگر به دنبال ساخت کشوری آباد و پیشرفته و عبور از عقب‌ماندگی‌های تاریخی هستیم، باید از مسیر فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان عبور کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان کانون تبلور خلاقیت و از پیشران‌های پیشرفت کشور هستند، افزود: پارک‌های علم و فناوری محل تجمع نخبگان و افراد خلاقی است که می‌توانند با ایده‌های نو، معادلات جدیدی در عرصه‌های مختلف ایجاد کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به تجربه برخی کشورهای آسیایی در مسیر توسعه تصریح کرد: تجربه کشورهایی مانند مالزی و اندونزی نشان می‌دهد که توجه به جامعه نخبگانی، نوآوران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلاقانه، نقش مهمی در پیشرفت آنها داشته است.

مدیریت منابع در کنار امکانات اهمیت دارد

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح امکانات و ظرفیت‌ها بیان کرد: برخورداری از امکانات به تنهایی عامل پیشرفت نیست، بلکه مدیریت هوشمندانه و بهره‌وری صحیح از ظرفیت‌ها اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه دفاعی گفت: در دوران دفاع مقدس با وجود محدودیت‌های فراوان، به واسطه مدیریت، اراده و خلاقیت توانستیم به توانمندی‌های دفاعی دست پیدا کنیم و امروز نیز همین نگاه باید در حوزه فناوری و تولید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه رشت خاطرنشان کرد: خلاقیت، مدیریت و بهره‌وری از امکانات، از عوامل اصلی موفقیت در مسیر پیشرفت کشور است و باید این ظرفیت‌ها در حوزه اقتصاد و تولید نیز به کار گرفته شود.

گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب فناوری‌های سبز را دارد

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و انسانی استان اظهار کرد: گیلان سرزمین نوآوران و دارای ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه صنایع دانش‌بنیان است.

وی افزود: ظرفیت‌هایی همچون صنعت کرم ابریشم، گونه‌های گیاهی متنوع و منحصر به فرد مناطق کوهستانی و ساحلی و دیگر داشته‌های طبیعی استان می‌تواند زمینه‌ساز تولید محصولات دانش‌بنیان، ارگانیک و دارای قابلیت عرضه در بازارهای جهانی باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت توجه دولت و نهادهای حاکمیتی به حوزه فناوری گفت: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان خلاق باید مستمر باشد و این حمایت نباید تنها به مرحله آغاز فعالیت محدود شود.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تا رسیدن به مرحله تولید ضروری است

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر نقش پارک‌های علم و فناوری در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: جوانان فناور در مسیر تبدیل ایده به محصول با چالش‌های مختلفی از جمله تأمین مالی، تولید و بازار مواجه هستند و نباید در میانه راه تنها بمانند.

وی تصریح کرد: باید بسترهای حمایتی مستحکمی ایجاد شود تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند از مرحله ایده و نوآوری عبور کرده و به تولید پایدار و تجاری‌سازی محصولات خود برسند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در پایان خواستار تقویت زیرساخت‌های حمایت از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان شد و گفت: با استفاده از ظرفیت جوانان خلاق و توانمندی‌های طبیعی و علمی گیلان می‌توان این استان را به یکی از قطب‌های تولیدات نوآورانه و دوستدار محیط زیست در کشور تبدیل کرد.