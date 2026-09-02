به گزارش خبرگزاری مهر آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای هیئتامنایی شهرستان اشتهارد، با هدف ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، توسعه تعاملات با صنایع و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه صنعتی، با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز، معاونان، مسئول حراست و جمعی از کارکنان این ادارهکل در محل مرکز برگزار شد.
در این مراسم که با استقبال پرشور جامعه هدف و مربیان همراه بود، ضمن تقدیر و قدردانی از زحمات و خدمات ارزنده والی هاشمینژاد در دوران تصدی این مسئولیت، اکبر مهدیه بهعنوان رئیس جدید این مرکز معرفی و حکم انتصاب وی توسط رضا باجولوند ابلاغ گردید.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز در این مراسم با اشاره به جایگاه راهبردی مراکز هیئتامنایی اظهار کرد:مراکز هیئتامنایی به دلیل انعطافپذیری در برنامهریزی و ارتباط نزدیک با بخش خصوصی، نقش بیبدیلی در پیوند میان صنعت و مهارتآموزی ایفا میکنند. شهرستان اشتهارد با دارا بودن منطقه صنعتی و کارخانجات متعدد، یکی از قطبهای مهم اشتغالزایی در استان به شمار میرود و ما انتظار داریم با مدیریت جدید، شاهد تحولی اساسی در انطباق دورههای آموزشی با نیازهای واقعی بازار کار باشیم.
باجولوند با تأکید بر لزوم توسعه تعاملات با واحدهای صنعتی و تولیدی، خاطرنشان کرد: تربیت نیروی کار ماهر و بومی، اولویت اصلی این مرکز در دوره جدید خواهد بود و باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهرهوری در منطقه استفاده کنیم.
در ادامه این آیین، از والی هاشمینژاد به دلیل تلاشهای مستمر در طول دوره مدیریت خود تقدیر به عمل آمد و اکبر مهدیه به عنوان رئیس جدید، برنامههای خود را در جهت شتاببخشی به فعالیتهای آموزشی، برگزاری دورههای مهارتی نوین و استفاده حداکثری از پتانسیلهای اشتغالزایی منطقه تشریح کرد.
گفتنی است این تغییر مدیریتی با هدف نهادینهسازی رویکردهای نوین آموزشی، ارتقای شاخصهای کمی و کیفی مرکز و بهرهمندی از توانمندیهای علمی و اجرایی اکبر مهدیه در راستای تحقق اهداف سازمانی و سیاستهای کلان ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز انجام گرفته است. امید میرود با این انتصاب، گامهای مؤثرتری در جهت توانمندسازی نیروی کار و رونق تولید در شهرستان اشتهارد برداشته شود.
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