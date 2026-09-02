بازدید رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از برخی طرح های بزرگ دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای این کمیسیون پیش از ظهر امروز چهارشنبه به همراه جمعی از مسئولان دزفول از برخی طرح های بزرگ اقتصادی دزفول از جمله یک هلدینگ باسابقه، پروژه عظیم کارخانه قند شهدای دزفول، کشتارگاه دام و طیور و بیمارستان بزرگ یازهرا (س) بازدید کردند و در جریان روند فعالیت این طرح ها قرار گرفتند.
در این بازدید، ظرفیتهای تولیدی و فعالیتهای این مجموعه های اقتصادی و مسائل و مشکلات مربوط به این مجموعه ها مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت در نشست هماندیشی در زمینه طرحهای اقتصادی دزفول از دیگر برنامههای اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به شهرستان دزفول است.
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