ظرفیت های گردشگری شادگان موجب رونق اشتغال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری ظهر امروز در جلسه تکریم و معارفه رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان شادگان با بیان اینکه ظرفیت‌ های گردشگری شهرستان باید در مسیر توسعه و اشتغال فعال شود، اظهارکرد: جاذبه‌های گردشگری زمانی ارزشمند هستند که به افزایش درآمد، اشتغال و رفاه مردم منجر شوند.

وی افزود: شادگان از ظرفیت‌ های ارزشمندی همچون تالاب بین‌المللی شادگان برخوردار است و باید با برنامه‌ ریزی و تلاش بیشتر از این ظرفیت‌ ها در راستای توسعه شهرستان و ایجاد فرصت‌ های اقتصادی و اشتغال برای مردم استفاده کرد.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان، تصریح کرد: باید با اجرای برنامه‌ های مناسب، زمینه حضور گردشگران،رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌ های گردشگری شهرستان فراهم شود و در همین راستا فرمانداری برای تحقق این اهداف در کنار اداره میراث فرهنگی خواهد بود.

عفری از ظرفیت‌های گردشگری شادگان به عنوان ظرفیتی مهم در ایجاد اشتغال یاد کرد و گفت: پتانسیل‌های گردشگری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که از این ظرفیت‌ها می‌توان برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر بهره برد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان از زحمات سید اسماعیل موسوی رئیس پیشین اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شادگان تشکر و قدردانی شد و ابراهیم مرزوقی به عنوان سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شادگان معرفی شد.