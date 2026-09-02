به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حسین الحاج حسن، نماینده ارشد حزب الله لبنان در سخنانی تأکید کرد که ایران توانست با مقاومت خود، معادلاتش را به طرف مقابل تحمیل نماید. وقتی آمریکایی‌ها طی روزهای اخیر به ایران تجاوز کردند، این کشور به شکلی قاطع، سریع و قدرتمند به این تجاوز پاسخ داد.

وی افزود که این واکنش‌های قاطعانه در حالی انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی پاسخ به حملات ایران می شود.

این عضو ارشد حزب الله تصریح کرد که دونالد ترامپ به‌ خوبی می‌داند که ایران از مدت‌ها پیش مبارزه با استکبار و ایستادگی و مقاومت را انتخاب کرده است.

الحاج حسن تصریح کرد که به خواست خداوند متعال و با صبر و ثبات، خداوند پیروزی را برای ما، ایران، مستضعفان، غزه، عراق، یمن، فلسطین، سوریه، اردن و دیگر کشورها محقق خواهد ساخت و پیامدهای بسیار بزرگی دامن‌گیر آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد شد.

عضو ارشد حزب الله تصریح کرد که حزب الله از اتحاد و همبستگی با ایران احساس شرمندگی و خجالت ندارد، بلکه به این اتحاد افتخار می‌کند. شرمساری باید شامل حال متحدان آمریکا باشد، چرا که این کشور حامی تروریسم و شرارت و تأمین‌کننده تسلیحات برای رژیم صهیونیستی است و مواضع آن را می‌پذیرد و هیچ فشاری حتی برای اجرای توافق‌نامه چارچوب شوم که خود حامی آن است، بر تل آویو وارد نکرده است.