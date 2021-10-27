برگزاری سومین رویداد رقابتی تولید محتوای دیجیتال فضای مجازی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی فردوسی‌پور ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه از برگزاری سومین رویداد رقابتی تولید محتوای فضای مجازی در همدان خبر داد و گفت: متولی برگزاری این رویداد مرکز متنا «مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی» در مجموعه سازمان فضای مجازی بسیج است.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان می‌توانند در حوزه‌های پویانمایی «انیمیشن کوتاه، استاپ موشن، کمیک موشن، کات اوت، موشن گرافیک و غیره»، نرم افزار تلفن همراه «اپلیکیشن تحت اندروید»، بازی سازی «بازی تلفن همراه تحت اندروید» و در بخش استانی آیتم تصویری (کلیپ) و پوسترهای مفهمومی شرکت کنند و منظور از بخش استانی این است که شرکت کنند گان در این دو بخش در سطح استان تقدیر می‌شوند و به مرحله کشوری معرفی نمی‌شوند گفت: به دلیل رقابتی بودن این رویداد موضوع تولیدات در صبح اولین روز این رویداد اعلام می‌شود.

دبیر برگزاری با بیان اینکه داوطلبین برای تولید چنین پروژه‌هایی باید به صورت گروهی شرکت کنند و گروه‌ها باید ۲ تا ۵ نفره باشند، گفت: در این رویداد ضمن حمایت از تولیدات فاخر، مراحل تجاری سازی تولیدات توسط سازمان فضای مجازی بسیج نیز انجام می‌شود.

فردوسی‌پور با بیان اینکه مهلت ثبت نام در این رویداد رقابتی تا پایان ساعت اداری ۹ آبان ماه است، اضافه کرد: این رویداد به دنبال کشف استعدادهای بومی در حوزه‌های مختلف تولیدات دیجیتال است که به صورت حضوری و ۴۸ ساعته برگزار می‌شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری رویداد گفت: این رویداد از صبح روز چهار شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و تا ۴۸ ساعت ادامه دارد و شرکت کنندگان با حضور در محل برگزاری اقدام به تولید و ارائه محتوای خود می‌کنند.

مدیر مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی همدان همچنین اضافه کرد: همراه داشتن تجهیزات لازم برای شرکت در این رویداد بر عهده گروه‌های شرکت کننده است، وی با اعلام اینکه گروه‌های برگزیده در مرحله استانی، در رویداد کشوری شرکت می‌کنند.

فردوسی پور گفت: علاقه مندان می‌توانند برای شرکت در این رویداد با شماره ۰۹۳۳۴۷۹۴۴۱۵ در واتس آپ در تماس باشند و اطلاعات فردی خود یا گروه و حوزه مورد نظر خود را به همراه شماره تماس اعلام کنند.

دبیر برگزاری رویداد در پایان گفت: بی شک برگزاری چنین برنامه‌های در شرایط کرونایی سخت است اما تمامی پروتکل‌های بهداشتی در این برنامه به نحو احسن انجام خواهد شد تا جای هیچ نگرانی نباشد.