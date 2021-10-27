به گزارش خبرنگار مهر، سیامک حاج سید جوادی در نشست بررسی بازار صنعت سنگ در دوران کرونا با بیان اینکه متأسفانه آمارها نشان می‌دهد ایران صدمات بسیاری در صنعت سنگ دیده، اظهار داشت: این صدمات بیشتر در تقاضای و رشد سنگ سیلیکی و گرانیت بوده است.

وی افزود: اوج صادرات ایران در سال ۲۰۱۹ بوده که دوباره کاهش یافته و دلیل اصلی آن ضعف ماشین آلات است که هزینه تعمیرات، نگهداری و تولید این ماشین‌آلات به شدت بالا رفته و جایگزین هم ندارد.

مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران با بیان اینکه هر ساله شاهد بسته شدن معادن هستیم، گفت: بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ پروانه بهره‌برداری معادن در کشور صادر می‌شود که هزار و ۷۰ معدن در سال ۱۳۹۸ فعال بوده و این تعداد در سال ۱۳۹۹ به ۸۰۰ معدن کاهش یافته است.

ماشین‌آلات، بزرگترین ضعف صنعت سنگ

وی ادامه می‌دهد: ترکیه با ۱۱ میلیون تن تولید لیدر صادرات در گروه ماربل است و ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۲.۵ میلیون تن صادرات داشته و اگر بتوانیم معادن را شناسایی و فعال کنیم و ۵۰ درصد آنها فعال باشند باید ۱۵ میلیون تن تولید داشته باشیم در صورتی که از این مقدار صادرات کمتر است.

حاج سید جوادی با بیان اینکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نزدیک ۸ میلیون تن در شرایط وخیم مصرف داخلی دارد و در شرایط رشد اقتصادی به ده میلیون تن می‌رسد، گفت: بنابراین باید در ابتدا بازار داخلی را تأمین و بعد به فکر صادرات بود و مهم‌ترین و کلیدی‌ترین آیتم افزایش تولید بخش ماشین‌آلات است.

چالش بازار داخلی و صادرات صنعت سنگ در ایران

وی مسیر رقابت با کشور ترکیه که ده میلیون تن صادرات را برای بازار جهانی قرار داده را تولید ده میلیون تن مازاد بر مصرف داخلی کشور دانست و افزود: در حال حاضر در ایران بین صادرات و بازار داخلی چالش وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور ما به کشور عراق بوده است.

مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران خاطر نشان کرد: میانگین صادرات در دنیا ۳۰ دلار و ایران ۸ دلار است که از این میزان هم ۵ دلار آن یارانه دولتی به حساب می‌آید و تنها ۳ دلار ارزش افزوده دارد.

وی با هشدار نسبت به این وضعیت که در واقع خروج سرمایه صورت می‌گیرد و عملاً برق، سوخت، گاز و نیروی انسانی را هدیه می‌کنیم، گفت: تولیدات عمده کارخانه‌ها معمولاً با انرژی‌های یارانه‌ای دولت انجام می‌شود که باید با قوانین تعرفه‌ای دولت، عوارض آن را جذب و در خود این صنعت مجدد سرمایه گذاری شود.

جبران عقب‌ماندگی با مدیریت بازاریابی و استانداردهای فرآوری

حاج سید جوادی بعد با اشاره به اینکه بعد از عراق به کشور رومانی و اغلب کشورهای همسایه صادرات انجام شده است، تصریح کرد: این امر نشان می‌دهد که ما توانسته‌ایم مشکل تحریم را حل کنیم اما علت عقب‌ماندگی از بازار جهانی، مدیریت بازریابی و استانداردهای فرآوری است؛ که واحدهای صادرات تمرکز خود را تنها در بخش داخلی قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه ۶ هزار واحد فرآوری در کشور وجود دارد، بیان کرد: کشور ما در تولید سنگ فرآوری دارای مزیت مطلق رقابتی است اما به دلیل ضعف در برخی ماشین‌آلات و دستگاه‌ها نتوانسته‌ایم این بازار را به دست بگیریم و کافی است سه دستگاه اصلی را تولید و به استانداری مورد قبول اروپا برسیم.

مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران با بیان اینکه سنگ‌های آهکی و سیلیسی دو گروه اصلی تبادلات جهانی هستند، گفت: طبق بررسی‌های انجام شده اقبال بازار جهانی به سمت سنگ کوارتزیت و گرانیت سوق پیدا کرده و این زنگ خطری برای کشور ماست.