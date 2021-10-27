به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی ظهر چهارشنبه در سفر یک روزه به اصفهان و دیدار با آیت الله سید ابوالحسن مهدوی، عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در برنامه‌ریزی‌های کلان خود کاهش آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در این زمینه برنامه‌های فرهنگی تدوین و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه عمده فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی کاهش آسیب در مناطق محروم حاشیه شهرها و روستاها است، تاکید کرد: از این رو سعی بر این بوده تا مبلغانی را تربیت و به این مناطق اعزام کنیم که بتوانند با رفتار و گفتار خود به روند کاهشی آسیب‌های اجتماعی کمک کنند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در این راستا همچنین رشد کمی و کیفی روحانیون مستقر در محلات شهرها و روستاها در دستور کار است.

ترویج شعائر دینی در سطح جامعه باید مورد توجه باشد

همچنین آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی نیز در این دیدار با بیان اینکه ترویج شعائر دینی در جامعه باید همواره مورد تاکید سازمان تبلیغات اسلامی باشد، گفت: در این راستا حجاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تقویت توجه به معنویات الهی را از دیگر وظایف سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و ادامه داد: برای این امر پخش اذان در معابر و اماکن عمومی در اوقات شرعی، و برگزاری نماز در اماکن عمومی تأثیر بسیاری خواهد داست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه اهمیت دادن به اذان برکات و فواید بسیاری دارد، اضافه کرد: یکی از این برکات احساس امنیت و آرامش روحی و معنوی مردم جامعه است که اجرای این به همه مسئولان شهر و استان اصفهان تاکید شده است.

همچنین در این دیدار حجت الاسلام رحمت‌الله اروجی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گزارشی از روند جلسات ستاد کرونا کرونا استان اصفهان در بخش فعالیت‌های کمیته امور معنوی که سازمان تبلیغات اسلامی رئیس این کمیته و برخی از دستگاه‌های اجرایی فرهنگی و اجرایی مرتبط عضو آن هستند، ارائه داد.