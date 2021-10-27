به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت میراث فرهنگی، فرهاد فلاح درباره آخرین وضعیت استمهال تسهیلات فعالان، صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی که در دوران کرونا دچار آسیب شدند، اظهار کرد: موضوع حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی از ابتدای شیوع ویروس کرونا به صورت جدی در دستور کار معاونت صنایع‌دستی کشور قرار گرفت و در این میان استمهال تسهیلات مرتبط با این حوزه یکی از مهمترین موضوعاتی بود که به شدت دنبال شد.

او یادآور شد: خوشبختانه مهندس ضرغامی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا موافقت این ستاد با استمهال تسهیلات هنرمندان حوزه گردشگری را دریافت کرد و موضوع استمهال تسهیلات هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایع‌دستی نیز وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیگیری خواهد شد.

فلاح در ادامه گفت: مبلغ ۱,۳۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۸۰۷ نفر که در دوران کرونا به شدت آسیب دیده‌اند پرداخت شده است، ضمن اینکه پیش از آن مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال نیز به ۹۰ نفر از محل کمک‌های فنی و اعتباری تسهیلات پرداخت شده که برخی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در بازپرداخت این تسهیلات دچار مشکل شده‌اند و درخواست استمهال این تسهیلات را دارند.

او خاطرنشان کرد: مشکلات را درک می‌کنیم و این موضوع یکی از مهمترین دغدغه‌های معاونت صنایع‌دستی است. با جدیت پیگیر تصویب استمهال تسهیلات هنرمندان صنایع‌دستی در ستاد ملی مقابله با کرونا خواهیم بود.