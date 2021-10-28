به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد باباخانی صبح امروز در نشست ویژه ایجاد اشتغال برای سربازان مهارت آموخته با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای آموزش مهارت در زمان خدمت و ارائه تسهیلات ارزان قیمت پس از پایان خدمت سربازان، اظهار کرد: جوانان پس از پایان خدمت در بهترین و مفیدترین ایام زندگی خود قرار دارند و مهمترین جمعیت هدف برای ایجاد اشتغال محسوب می‌شوند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تسهیلات قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی در اختیار این قشر جویای کار قرار داده می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این تسهیلات می‌تواند در قالب خودکارآفرین، پشتیبان و یا همکاری با دیگر واحدهای اقتصادی فعال جذب شود.

وی ادامه داد: از متقاضیان این تسهیلات درخواست می‌شود طرح خود را در اختیار واحد نظامی دوران خدمت قرار داده تا ضمن طرح در کارگروه مربوطه پس از تأیید کمیته فنی به بانک عامل ارسال شود.