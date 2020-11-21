خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دوره سربازی یک فرصت بسیار خوب برای افزایش توانمندی‌های جوانانی است که باید به زودی وارد بازار کار شوند.

اغلب سربازان، جوانانی هستند که تازه از دوران تحصیل فارغ شده‌اند و به نوعی در یک دوره گذار از تحصیل تا اشتغال قرار دارند و با پایان دوره خدمتی خود باید به فکر کسب و کار باشند.

یکی از مهمترین چالش‌ها برای اشتغال جوانان، نداشتن مهارت لازم برای حضور در بازار کار است؛ به نوعی که اغلب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز مهارت و توانایی لازم را برای کار در مشاغل مختلف ندارند.

طی سال‌های اخیر دوره‌های مهارت‌افزایی در سطح کشور گسترش یافته است و بسیاری از فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف تحصیلی با حضور در این دوره‌ها و افزایش مهارت‌های خود توانسته‌اند به بازار کار وارد شوند.

دوره خدمت سربازی فرصت بسیار خوبی است تا با برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی برای سربازان، آنها را برای دوره پس از خدمت و حضور در بازار کار مهیا کرد.

ارائه ۲۰۰ حرفه مهارتی در یگان‌های نظامی بوشهر

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر صبح شنبه در نشست قرارگاه مهارت آموزی استان بوشهر اظهار داشت: به منظور افزایش مهارت‌ها در بین اقشار مختلف در استان بوشهر تلاش‌های خوبی صورت گرفته است.

عبدالمجید دراهکی با اشاره به همکاری قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اضافه کرد: بر اساس ظرفیت‌ها حرفه مهارتی در یگان‌های نظامی استان بوشهر ارائه می‌شود.

وی دوره سربازی را فرصت بسیار خوبی برای کسب مهارت‌ها و افزایش توانمندی‌های جوانان دانست و ادامه داد: سربازان در این دوره می‌توانند آمادگی ورود به عرصه تولید اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی در جامعه را کسب کنند.

افزایش اشتغال پذیری سربازان

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر افزود: برنامه‌های زیادی برای ارتقا مهارت آموزی در استان بوشهر داریم و در این خصوص با تمام گروه‌های مرجع مهارت آموزی ارتباط نزدیک برقرار خواهد شد.

وی بیان کرد: افزایش بهره وری کارکنان وظیفه و همچنین اشتغال پذیری سربازان پس از دوران خدمت، توانایی برخورداری از فرصت‌های اشتغال و به تبع برخورداری از مهارت‌های فنی ضمن خدمت از مهمترین اهداف برنامه مهارت آموزی سربازان وظیفه نیروهای مسلح است.

دراهکی از اهداف قرارگاه مهارت آموزی سربازان به ارتقای بهره‌وری کارکنان نیروهای مسلح در مسیر اجرای مأموریت‌های خود و افزایش اشتغال پذیری سربازان اشاره کرد و گفت: تلاش می‌شود تا دو سال آینده تمام سربازان گواهی‌نامه فنی و حرفه‌ای دریافت کنند.

۷۰ درصد سربازان بوشهر مشمول مهارت‌آموزی هستند

فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر نیز اظهار داشت: دو سال فرصت مناسبی است تا هر شخصی بتواند یک مهارت فنی بیاموزد؛ به‌ویژه اگر این مدت در دوره خدمت مقدس سربازی باشد.

سردار خلیل واعظی اضافه کرد: یگان‌های نظامی که بتوانند حداقل ۹ نفر از سربازان را در یک مهارت ثبت نام کند سازمان فنی و حرفه‌ای برای آنها کلاس برگزار می‌کند در صورتی که استاندارد تعداد افراد شرکت کننده در هر کلاس بیشتر از این تعداد است.

وی بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در صدد هستیم تا سال ۱۴۰۱ همه سربازان تحت پوشش مهارت‌آموزی قرار بگیرند و آموختن مهارت برای همه سربازان الزامی و اجباری شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر با تاکید بر گسترش دوره‌های مهارتی افزود: نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال جدید، بسیار مؤثر است.

وی ادامه داد: مهارت‌آموزی یعنی اینکه جوانی که وارد خدمت سربازی می‌شود در کنار آموزش مهارت‌های دفاعی و امنیتی که وظیفه اصلی هر سرباز است، توانایی لازم برای انجام یک کار را با بالاترین کیفیت یاد بگیرد.

واعظی با بیان اینکه مهم‌ترین خلاء جامعه امروز، نداشتن مهارت است، اضافه کرد: کارآفرینی، موتور متحرک اقتصادی و رفع نگرانی‌های اشتغال است و جوانان را باید بیشتر با روش‌های کارآفرینی آشنا کنیم.

علاوه بر تلاشی که مسئولان فنی‌وحرفه‌ای و فرماندهان نظامی باید برای توسعه دوره‌های مهارتی داشته باشند، سربازان نیز باید برای افزایش مهارت‌های خود در این دوره‌ها حضوری باکیفیت داشته باشند.