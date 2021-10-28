هادی حسن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای بیش از هزار و ۵۰۰ عنوان برنامه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی خراسان شمالی در سطح پایگاه‌های بسیج و محلات در طرح کرامت طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

معاون اجتماعی سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی ادامه داد: این برنامه‌ها در ۶ محور کمک به کاهش اعتیاد و طلاق، ارتقا ازدواج و ولادت، عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر در سطح پایگاه‌های بسیج محلات کم برخوردار تعریف و عملیاتی شد.

وی افزود: اهم برنامه‌های محقق شده شامل برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی و پیشگیری با رویکرد مجازی و حضوری، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، تولید محتواهای آگاهی بخش و انتشار در فضای مجازی، برگزاری میز خدمت در محلات کرامت، طراحی و چاپ بنر و دیوار نوشته‌های اطلاع رسانی در محلات کرامت، برگزاری اردوی های جهادی در محلات کم برخوردار، توزیع بسته‌های معیشتی و همچنین انجام برنامه‌های خلاقانه و مبتکرانه بومی و نقطه‌ای بود.



حسن دوست بر لزوم هم افزایی هرچه بیشتر سازمان‌های متولی کاهش آسیب‌های اجتماعی استان و استفاده حداکثری از همه امکانات برای ارتقا سلامت محلات مخصوصاً محلات حاشیه نشین تاکید کرد و گفت: حل معضلات و مشکلات مردم این محلات نیازمند دغدغه مندی و جدیدت هرچه بیشتر مسؤلین اجتماعی امر خواهد بود.

معاون اجتماعی سپاه خراسان شمالی در انتها گفت: قرارگاه اجتماعی جوادالائمه به ریاست فرمانداران و دبیری فرمانده سپاه شهرستان‌ها و همه مسئولان مرتبط با آسیب محلات حاشیه نشین شکل گرفته و هر ۴۵ روز باید این جلسات با حضور اعضا و همچنین نمایندگان مردم محله در ۳۲ محله طرح کرامت استان برگزار شود.