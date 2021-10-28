گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش آموز در هفته سوم لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، یکی از مسئولیتهای اجتماعی اهالی فوتبال کمک به زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس است و به همین مناسبت هفته سوم رقابتهای لیگ برتر به نام شهید محمد حسین فهمیده و بسیج دانش آموزی نامگذاری شده تا یاد و خاطره ۳۶۰۰۰ شهید دانشآموز زنده نگه داشته شود. به همین مناسبت در رقابتهای هفته سوم مسابقات مراسم فرهنگی ویژهای در ورزشگاههای سراسر کشور انجام خواهد گرفت.
رقابتهای هفته سوم در روزهای شنبه ۸ و دوشنبه ۱۰ آبان برگزار میشود.
مسابقات هفته سوم لیگ برتر به نام شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش آموزی نامگذاری شد تا یاد و خاطره شهدای دانش آموز گرامی داشته شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، یکی از مسئولیتهای اجتماعی اهالی فوتبال کمک به زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس است و به همین مناسبت هفته سوم رقابتهای لیگ برتر به نام شهید محمد حسین فهمیده و بسیج دانش آموزی نامگذاری شده تا یاد و خاطره ۳۶۰۰۰ شهید دانشآموز زنده نگه داشته شود. به همین مناسبت در رقابتهای هفته سوم مسابقات مراسم فرهنگی ویژهای در ورزشگاههای سراسر کشور انجام خواهد گرفت.
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