لزوم شناسایی نقاط آسیب پذیر کشور/ دشمنان در فتنه سوخت شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای این شهر ضمن بیان اینکه تهدیدات سایبری و امنیتی و لزوم شناسایی مناطق آسیبپذیر فرصتی است که بتوان در راستای مصونسازی هر چه بیشتر کشور گام برداشت، ابراز داشت: این امر باعث میشود تا دشمن نتواند در زمینهٔ تهدیدات سایبری قدمی به جلو علیه کشور ما بردارد.
وی بابیان اینکه ابرقدرتها مستقیم و غیرمستقیم با ایجاد اشکال در سامانه سوخت میخواستند تا برای مردم مشکل ایجاد کنند، افزود: این فتنههای دشمن به قدرت توان دفاعی کشور و هوشیاری مردم منتهی به شکست است کما اینکه بارها شاهد صدمه خوردن آنها در امور اداری، نظامی و دریایی و غیره از محور مقاومت بودیم.
خطیب جمعه سمنان بابیان اینکه حضور آیتالله رئیسی در وزارت نفت و پمپبنزینها حاکی از تفاوت مسئولان فعلی با گذشته است، ابراز داشت: رئیسجمهور بهمحض دریافت اطلاعات لازم پیرامون مشکل ایجادشده در سوخت اجلاس مربوط به کشور افغانستان در تهران را رها و خدمت به مردم را اولویت کار خود قراردادند که این اقدام درخور تقدیر است.
مطیعی بابیان اینکه مردم با بصیرت ایران این حربه دشمن را شناخته و حاضر به بازی در زمین آنها نیستند، تصریح کرد: اقدام عاجل صداوسیما در انعکاس مشکل و نظرات مردم به مسئولان، بازی نکردن در زمین دشمن درنهایت منتهی به شکست دشمنان در حمله سایبری به شبکه سوخترسانی کشور شد.
وی افزود: حرکت بدون اسکورت کشتیهای حامل سوخت از ایران به لبنان از رویکرد محور مقاومت ناشی میشود چراکه دشمن میداند در صورت هرگونه حمله یا توقف این کشتیها درنهایت خودشان متحمل صدمه و ضربه خواهند شد لذا این کار عظیم قدرت اسلام را در منطقه نشان میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری همایش بزرگ نمایندگان مقام معظم رهبری در استانها، فرماندهان سپاه در استانها و مسئولان امور تعلیم و تربیت در مشهد، سالروز ١٣ آبان و امضای حکم سید علی مرتضی نژاد بهعنوان شهردار سمنان به دست وزیر کشور و لزوم خدمت از دیگر محورهای سخنان این هفته خطیب جمعه سمنان بود.
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