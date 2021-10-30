فراخوان مسابقه «طراحی معماری سر در کارخانه پارس فولاد سبزوار»

‌به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شهرام نیکنام مدیر توسعه شرکت «پارس فولاد سبزوار» با بیان این‌که مسابقه «طراحی معماری سر در کارخانه پارس فولاد سبزوار» تا سیزدهم آبان‌ماه ادامه دارد، اظهار کرد: این مسابقه با هدف استفاده از ایده‌های برتر طراحی برای ساخت سر در این شرکت برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این مسابقه بر اساس شرایط و مقررات آئین‌نامه جامع مسابقات وزارت راه و شهر سازی و با هدف استفاده از ایده‌های برتر و نوآوری فارغ‌التحصیلان رشته‌های معماری و شهرسازی و طراحی منظر و لند اسکیپ در طراحی معماری ورودی اصلی و سردر کارخانه پارس فولاد سبزوار برگزار می‌شود.

مدیر توسعه شرکت پارس فولاد سبزوار و نماینده برگزار کننده مسابقه خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن شرایط بومی فرهنگی منطقه و رعایت مقیاس و تناسبات طرح (توجه به بستر طراحی در مجاورت دشت جوین و کوه‌های شمال غربی سبزوار)، ارجاعات صحیح معماری به‌ویژه در ارتباط با اصول معماری ایرانی، خلاقیت و نگاهی نو در طرح و هم‌خوانی با اهداف و متناسب با فعالیت‌های شرکت و هویتِ صنعتی مجموعه و مخاطبین آن، از اولویت‌های این مسابقه است.

وی افزود: طبق اطلاعات وارد شده از ثبت‌نام کنندگان، تاکنون ۲۵% از شرکت‌کنندگان شخص حقوقی و ۷۵% نیز شخص حقیقی بودند که علاوه بر شرکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی، دو شرکت‌کننده بین‌المللی از کشورهای ژاپن و آلمان نیز در این فراخوان شرکت کردند.

نیکنام با بیان این‌که فراخوان این مسابقه از سوم آبان ماه آغاز شده و تا ۱۳ این ماه ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه‌مند می‌توانند از طریق آدرس الکترونیکی https://app.epoll.pro/e/o/MDE۳NDc۲ نسبت به ثبت نام و شرکت در این مسابقه اقدام کنند.

وی اضافه کرد: کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران راهبری مسابقه را بر عهده دارد و دکتر شاهین حیدری، دکتر محمود گلابچی، دکتر محمد سعید ایزدی، مهندس فرناز سلاجقه، مهندس حمیدرضا پوردیلمی و مهندس علی یاوری، داوری این مسابقه را انجام خواهند داد.

و جوایز مسابقه به شرح ذیل است:

۱ جایزه نفر اول (برنده مسابقه) ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال همراه با لوح تقدیر ۲ جایزه نفر دوم ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال همراه با لوح تقدیر ۳ جایزه نفر سوم ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال همراه با لوح تقدیر ۴ جایزه نفر چهارم ربع سکه بهار آزادی همراه با لوح تقدیر ۵ جایزه نفر پنجم ربع سکه بهار آزادی همراه با لوح تقدیر



گفتنی است؛ شرکت‌های مهندسین مشاور، دفاتر طراحی معماری، معماران و طراحان به‌صورت فردی و یا گروهی می‌توانند از تاریخ ۰۳/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ تا ۱۳/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ نسبت به ثبت‌نام در این مسابقه اقدام کنند و همچنین در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۷۷۵۳۹۲۸۲ ۷۷۵۰۳۳۸۵ ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

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