واکنش جامعه روحانیت به برخی اظهارنظرهادرباره سخنان آیت الله صافی

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز در بیانیه‌ای نسبت به آنچه از سوی یکی از رسانه‌ها درباره مراجع و علما عنوان شده بود، واکنش نشان داد و این اظهارات را خطری دانست که در ادوار تاریخی نیز با آن روبه‌رو بوده‌ایم و پیامدهای ناگوار و فراوانش را دیده‌ایم.

جامعه روحانیت مبارز در این بیانیه ضمن حمایت از ساحت والای مرجعیت دینی، همگان را به تدبر و تأمل در بیانات این بزرگان و دوری از تنگ نظری‌، پیش‌داوری و قضاوت های نابخردانه دعوت کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران!

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «اذا ارادَ الله بعبد خیراً فقّهَه فی الدین؛ اگر خداوند برای بنده‌اش خیر و خوبی بخواهد او را دین شناس می کند»، و چنین است اگر خداوند برای جامعه‌ای خیر بخواهد آن را از معارف اصیل دینی سیراب می‌کند.

پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده‌اند: «العلماء وَرَثه الأنبیا؛ عالمان، وارثان پیامبرانند». خداوند نیز سبحان در قرآن حکیم فرمود: «فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه؛ ما به ابراهیم کتاب و نیروی باطنی حکمت دادیم»، و معنای حکمت ـ چنانچه اهل فن گفته‌اند ـ رسیدن به حق از طریق علم و عقل است. آری، انبیا، اولیاء و عالمان، با اتکا به معارف الهی و برخورداری از علم و عقل، راهبران انسان به سعادت، زندگی خوب و کامیابی در دنیا و آخرت بوده‌اند و هستند.

سرزمین ایران، به لطف خداوند منّان، از حکیمان و عالمان فرزانه، فراوان، برخوردار بوده است. رمز مانایی و پایایی این مرزو بوم، برخورداری از این سرمایه عظیم و همراهی پیوسته با آنان بوده است. فقیهان، فیلسوفان، مفسران، متکلمان، ادیبان، هنرمندان، پزشکان، ریاضی‌دانان و دیگر عالمان، جایگاه والایی در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی داشته‌اند. خوشبختانه این منش والا و تمدن‌ساز، پس از انقلاب اسلامی با ارج و احترامی بیشتر، جاری و ساری و پرفروغ است. تعظیم و تجلیل از عالمان و اندیشوران، نشانه‌ وفاداری به علم و رهسپاری در مسیر حکمت و اندیشه ورزی است.

آنچه این روزها و در برخی اظهارات و نوشته‌های منتشره درباره عالمان و بزرگان دینی و متخصصان فرهیخته و مؤمن می‌بینیم، خطری است که در ادوار تاریخی نیز با آن روبه‌رو بوده‌ایم و پیامدهای ناگوار آن را فراوان دیده‌ایم.

جامعه‌ روحانیت مبارز، با حمایت از ساحت والای مرجعیت دینی و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (دام عزّه)، همگان را به تدبر و تأمل در فرمایش این بزرگان و دوری از تنگ نظری‌، پیش‌داوری و قضاوت های نابخردانه دعوت می‌کند . امیدواریم ملت آگاه ایران در سایه هدایت‌های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (دام بقائه) و مراجع عالیقدر و همه‌ اندیشمندان، فرهیختگان و دلسوزان ایران و اسلام، از شرایط سخت و ناگوار جاری عبور کند و شاهد آرامش، رفاه، انسجام، عزت، امنیت ملی و اعتلای افزون تر فرهنگ دینی و عمومی باشد؛ ان شاء الله.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

جامعه‌ روحانیت مبارز؛ ۷ آبان ماه ۱۴۰۰