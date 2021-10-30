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۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۸

طی بیانیه‌ای مطرح شد؛

واکنش جامعه روحانیت به برخی اظهارنظرهادرباره سخنان آیت الله صافی

واکنش جامعه روحانیت به برخی اظهارنظرهادرباره سخنان آیت الله صافی

جامعه روحانیت مبارز در بیانیه‌ای نسبت به برخی اظهار نظرها پیرامون سخنان آیت‌الله صافی گلپایگانی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز در بیانیه‌ای نسبت به آنچه از سوی یکی از رسانه‌ها درباره مراجع و علما عنوان شده بود، واکنش نشان داد و این اظهارات را خطری دانست که در ادوار تاریخی نیز با آن روبه‌رو بوده‌ایم و پیامدهای ناگوار و فراوانش را دیده‌ایم.

جامعه روحانیت مبارز در این بیانیه ضمن حمایت از ساحت والای مرجعیت دینی، همگان را به تدبر و تأمل در بیانات این بزرگان و دوری از تنگ نظری‌، پیش‌داوری و قضاوت های نابخردانه دعوت کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران!

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «اذا ارادَ الله بعبد خیراً فقّهَه فی الدین؛ اگر خداوند برای بنده‌اش خیر و خوبی بخواهد او را دین شناس می کند»، و چنین است اگر خداوند برای جامعه‌ای خیر بخواهد آن را از معارف اصیل دینی سیراب می‌کند.

پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده‌اند: «العلماء وَرَثه الأنبیا؛ عالمان، وارثان پیامبرانند». خداوند نیز سبحان در قرآن حکیم فرمود: «فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه؛ ما به ابراهیم کتاب و نیروی باطنی حکمت دادیم»، و معنای حکمت ـ چنانچه اهل فن گفته‌اند ـ رسیدن به حق از طریق علم و عقل است. آری، انبیا، اولیاء و عالمان، با اتکا به معارف الهی و برخورداری از علم و عقل، راهبران انسان به سعادت، زندگی خوب و کامیابی در دنیا و آخرت بوده‌اند و هستند.

سرزمین ایران، به لطف خداوند منّان، از حکیمان و عالمان فرزانه، فراوان، برخوردار بوده است. رمز مانایی و پایایی این مرزو بوم، برخورداری از این سرمایه عظیم و همراهی پیوسته با آنان بوده است. فقیهان، فیلسوفان، مفسران، متکلمان، ادیبان، هنرمندان، پزشکان، ریاضی‌دانان و دیگر عالمان، جایگاه والایی در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی داشته‌اند. خوشبختانه این منش والا و تمدن‌ساز، پس از انقلاب اسلامی با ارج و احترامی بیشتر، جاری و ساری و پرفروغ است. تعظیم و تجلیل از عالمان و اندیشوران، نشانه‌ وفاداری به علم و رهسپاری در مسیر حکمت و اندیشه ورزی است.

آنچه این روزها و در برخی اظهارات و نوشته‌های منتشره درباره عالمان و بزرگان دینی و متخصصان فرهیخته و مؤمن می‌بینیم، خطری است که در ادوار تاریخی نیز با آن روبه‌رو بوده‌ایم و پیامدهای ناگوار آن را فراوان دیده‌ایم.

جامعه‌ روحانیت مبارز، با حمایت از ساحت والای مرجعیت دینی و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (دام عزّه)، همگان را به تدبر و تأمل در فرمایش این بزرگان و دوری از تنگ نظری‌، پیش‌داوری و قضاوت های نابخردانه دعوت می‌کند . امیدواریم ملت آگاه ایران در سایه هدایت‌های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (دام بقائه) و مراجع عالیقدر و همه‌ اندیشمندان، فرهیختگان و دلسوزان ایران و اسلام، از شرایط سخت و ناگوار جاری عبور کند و شاهد آرامش، رفاه، انسجام، عزت، امنیت ملی و اعتلای افزون تر فرهنگ دینی و عمومی باشد؛ ان شاء الله.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

جامعه‌ روحانیت مبارز؛ ۷ آبان ماه ۱۴۰۰

کد مطلب 5339044

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