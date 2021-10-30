به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم زنگ پدافند غیرعامل با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معلم و دانش آموز، به ویژه شهید فهمیده و همزمان با آغاز ایام نکوداشت پدافند غیرعامل، با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس و جمعی از مسوولان سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزارت آموزش و پرورش در محل سازمان پدافند غیرعامل کشور از طریق سامانه شاد برگزار شد.

سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطرات شهدای دانش‌آموز، از جمله شهید حسین فهمیده، گفت: بسیاری فکر می‌کردند که دیگر ما شاهد دانش آموزان ایثارگر و شجاعی از نسل حسین فهمیده نخواهیم بود، ولی افرادی همچون شهید علی لندی که نشان عالی پدافند عامل هم به وی اعطا شد، ثابت کردند که روحیه ایثار و جان برکفی همچون دوران دفاع مقدس در روح و جان نسل نوجوان و جوان ما جریان دارد.

وی، بحث دفاع را امر فطری و ذاتی دانست که در زندگی بشر نهادینه شده است تا چنانچه آدمی در برابر حمله و تهدیدی قرار بگیرد از خود دفاع کند. البته این دفاع انواع و اقسام مختلفی دارد. گاهی از جنس حمله متقابل است، گاهی اختفا و استتار. در دین مبین اسلام نیز دفاع امری مقدس و واجب عنوان شده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، واژه پدافند را یک واژه ایرانی به معنای دفاع عنوان کرد و توضیح داد: به زبان ساده، دفاعی که در آن اسلحه نباشد، دفاع یا پدافند غیرعامل گفته می‌شود.

الگوی دفاع، متناسب با تهدید نباشد آسیب پذیر می‌شویم

سردار جلالی با بیان اینکه سلاح‌ها زمانی شمشیر و نیزه و تیر و کمان بود و متناسب با آن ابزار دفاع نیز سپر و مانند آن بود، اظهار داشت: همزمان با پیشرفت بشر، تکنولوژی ساخت سلاح نیز تغییر کرده است. بنابراین نوع سپر و وسیله دفاعی نیز باید تغییر کند. چرا که اگر ابزار دفاعی متناسب با نوع تهدید نباشد، آسیب پذیر خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: ما در پدافند غیرعامل معتقدیم که برای جلوگیری از آسیب پذیری همواره باید یک گام از تهدید جلوتر باشیم و قدرت دفاعی ما را متناسب با تغییر تهدیدات روز به روز تقویت کنیم.

بازدارندگی نظامی، راهبرد تهدید دشمن را تغییر داده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه شاهد تغییر شکل تهدیدات نسبت به گذشته از تهدیدات سخت مانند جنگ مستقیم به سمت تهدیدات نوین مانند حملات سایبری هستیم، افزود: تغییر سلاح‌ها و تغییر راهبرد دشمن از حمله نظامی به خاطر افزایش قدرت بازدارندگی ماست که سبب شده، دشمن خیال جنگ مستقیم را از سر بیرون کند چون به قدرت بازدارندگی ما واقف است.

سردار جلالی قدرت بازدارندگی نظامی ایران را حاصل تلاش‌های شهدایی همچون، شهید طهرانی مقدم، شهید کاظمی و شهید حاج قاسم سلیمانی دانست که با خستگی ناپذیری و پشتکار، این توان بازدارندگی را برای میهن عزیزمان به ارمغان آوردند.

تشکیل ۸ قرارگاه پدافند نوین در سازمان پدافند غیرعامل

وی راهبرد این سازمان را ارتقای امر دفاع، متناسب با نوع تهدیدات عنوان و خاطرنشان کرد: در همین راستا، درسال‌های اخیر، ۸ قرارگاه تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل شامل، قرارگاه پدافند سایبری، نظامی، شیمیایی، زیستی، مردم محور، اقتصادی، پرتوی و کالبدی، در سازمان پدافند غیرعامل کشور ایجاد شده است که هدف آنها، رصد و شناسایی تهدیدات و اتخاذ راهبرد مناسب برای مقابله در برابر نوع تهدیدات است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه فرهنگ آمادگی و سواد پدافند غیرعامل باید در سطح جامعه به ویژه دانش آموزان و عموم مردم نهادینه سازی شود، تاکید کرد: به میزان افزایش داشته‌ها و دارایی‌های ما سطح تهدیدات نیز افزایش می‌یابد و لذا ضرورت دارد تا برای صیانت از این دارایی‌ها یک آمادگی عمومی و ملی صورت بگیرد که این مهم جز از طریق توسعه سواد و فرهنگ پدافند غیرعامل به معنای بصیرت، دشمن شناسی و رفع آسیب پذیری ها مقدور نیست.

هشتم آبان ماه، سالروز فرمان مقام معظم رهبری برای تشکیل کمیته دائمی پدافند غیرعامل است. این روز در تقویم رسمی کشور نیز با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بنام روز پدافند غیرعامل نام گذاری شده است.

بر همین اساس هرساله ایام نیمه آبان به عنوان هفته پدافند غیرعامل با استفاده از ظرفیت‌های لشکری و کشوری در چهار سطح ملی، دستگاهی، استانی و شهری برنامه‌های نکوداشت پدافند غیرعامل با رویکرد تبیینی و ترویجی برگزار می‌شود.

هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۰ نیز با شعار «پدافند غیرعامل، ایران پایدار» از هشتم لغایت ۱۴ آبان ماه در حال برگزاری است.